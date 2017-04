Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Holandije s 3:1 u meču drugog kola Prve grupe Euro-afričke zone Davis Cupa, a Damir Džumhur je nakon poraza u dramtičnom meču od Robina Haasea izjavio da je Holanđain igrao sjajno kada je bilo najpotrebnije.

”Mislim da ne mogu krivim peti set jer je to lutrija gdje se može otići na obje strane. Prvi set do 5:5 sam igrao jako dobro, ali je Robin u najpotrebnijim trenucima odigrao nevjerovatno. Drugi set kao da sam igrao sa vanzemaljcem, a ne 48. teniserom svijeta, treći set je igrao bez greške i nisam imao način da dobijem poen i onda se to pokrenulo, moram pohvaliti publiku jer su bili fenomenalni”, rekao je Džumhur, dodavši:



“Vratio sam se i došao do petog seta, Robin je imao puno više laganih poena i nekako mislim da je to presudilo. Bilo je tu i malo sreće i dobre igre i ipak mislim da je zasluženo pobijedio. Davis Cup je takav da uvijek ima nekih trzavica i varnica. Jednostavno mislim da nije okej da se obraća meni. Svi mi ispoljavamo svoje emocije, Holandija je zasluženo pobijedila, ostaje nam da se borimo u prvoj grupi”, poručio je Damir.



