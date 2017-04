Damir Džumhur otvara meč svojim servisom i odmah dolazi lagano do prednosti od 40:00 i tako osvaja uvodni gem - Džumhur je poveo 1:0!

Servira Robin Haase. Prvi servis odličan kod Holanđanina koji forsira svoj forhend. Stiže do 40:00. Džumhur uzima poen na servis Haasea. Holanđanin izjednačuje - 1:1!



Ponovo je na servisu Damir Džumhur. Prvi poen Holanđanina na servis našeg igrača. Odlična igra na mreži Damira Džumhura i vodstvo od 40:15. Dvostruka servis greška našeg tenisera. Podrška u Areni se pojačava. BiH vodi 2:1!



Servis gem Robina Haasea. Neuspio ishod izlaska na mrežu našeg igrača. Loš smeš udarac i Haase vodi 30:00. Sjajna forhned paralela Džumhura. Prvi servis i dalje služi Haasea. Viner za poravnanje - 2:2!



Servira Damir Džumhur. Razgovara sa sutkinjom u stolici i žali se da Haase servira brzo između poena. Sada Damir bekhendom pogađa liniju po paraleli za 30:00. Džumhur pokušava forsirati bekhend Haasea i to se za sada čini djelotvornim. Gem za Bosnu i Hercegovinu - 3:2!



Šesti gem prvog seta počinje svojim servisom Robin Haase. Zenička Arena se sve više puni. Forhend je ubitačan kod Holanđanina. Ne pogađa prvi servis Haase ni u trećem pokušaju ne pogađa prvi servis, ali ipak svojim forhend udarcem Haase stiže do 40:00. Prva dvostruka servis greška Haasea. Odličan štop volej Haasea na mreži - 3:3!



Servira Džumhur. Bekhend Haasea je loš. To se mora iskoristiti. Sjajan prvi servis Damira i 30:00. Još jedan očajan bekhend Holanđanina i to je 40:00. Bez izgubljenog poena BiH dolazi u vodstvo 4:3!



Četvrti put u prvom setu servira Robin Haase. Otvara teren odličnim prvim servisom i dolazi do poena. Džumhur stiže do 30:30. Nazire se prilika za brejk loptu. Haase ne dozvoljava da imamo prvu brejk loptu. Opet ga sluša prvi servis. Prvim as udarcem Haase izjednačuje na 4:4!



Servira Damir Džumhur. Pokušaj Džumhura da drop šutem iznenadi protivnika, ali Haase dolazi do prednosti - 15:30. Džumhur ovaj put ne griješi na mreži i 30:30. Nema brejk lopte na servis Džumhura. Najduža razmjena u igri do sada u prvom setu. Bosna i Hercegovina vodi 5:4!



Haase servira za ostanak u prvom setu. Je li sad prilika da Damir izvrši odlučujući pritisak na servis Haasea, što bi značilo i osvajanje prvog seta za našeg najboljeg igrača. Zenička Arena i dalje se lagano popunjava. Drugi servis Haasea i opet Damir forsira njegovu bekhend stranu i sada je 15:15. Haase prisiljava Džumhura na grešku - 30:15. Inicijativa u poenu za Holanđanina daje mu rezultat i osvaja gem za 5:5!



Džumhur servira da osigura trinaestu igru, ali prethodno raspravlja sa sutkinjom. Lomi se se prvi set. Sjajan lob Haasea za 00:15. Odlična servis volej igra Džumhura- 15:15. Bekhend definitivno nije nešto čime se može pohvaliti Haase - 30:15. Druga dvostruka servis greška Džumhura za 30:30. Kritično je. Nema još uvijek brejk lopte u prvom setu ni na jednoj strani - 40:30. ''Prasica'' pomaže Haaseu i ide se u prvi gem na razliku - 40:40. Odlična forhend paralela za Haasea i prva brejk lopta u prvom setu. Spašena brejk lopta i sada Haase prigovora sutkinji u stolici - 40:40. Podrška u Areni je sve jača. Brejk lopta za Haase drugi put u ovom gemu. Brejk Haasea. Holandija vodi 6:5! Džumhur je ljut na sebe i opet prigovara, ovaj put prema klupi reprezentacije Holandije i supervizoru meča.



Haase će servirati za osvjajanje prvog seta. Dva poena dijele Haasea do osvajanja prvog seta - 30:00. Loš trenutak za izlazak na mrežu i tri set lopte za igrača iz Holandje. Viner za prvi set - 7:5!



Za nekoliko trenutaka u zeničkoj Areni počet će derbi meč Davis cupa između reprezentacija BiH i Holandije

Na teren će izaći Damir Džumhur i Robin Haase, dva najbolja igrača svojih reprezentacija. Na portalu 24sata.info pratite zbivanja iz seta u set ovog meča. Holandija nakon dva dana vodi rezultatom 2:1, a singl između Džumhura i Haasea odlučit će hoćemo li gledati meč odluke.



Arena u Zenici danas je malo posjećenija u odnosu na petak i subotu, a podrška navijača će dobro doći našim teniserima. Ukoliko ste u Zenici ili njenoj blizini nije još kasno da se zaputite prema zeničkoj Areni i date podršku našim teniserima.

