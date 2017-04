Arena bi sutra trebala biti puna, ili bar pristojno popunjena kako bi atmosfera nalikovala bar približno onoj kakva zna biti u Zamjevom gnijezdu na Bilinom polju. Džumhuru, Bašiću, Brkiću, Fatiću, ali i svima nama sutra treba pomoć zeničke publike. Pa i sarajevske, što da ne, posebno navijača Željezničara koji bi se mogli zaputiti put Zenice da daju podršku njihovom ''manijaku'' Džumhuru i Mirzi Bašiću.

Foto: AA

Piše: Nermin Bise



Bez ikakve namjere da zeničkoj publici držim predavanje iz navijanja, ne mogu se oteti dojmu da sam pomalo razočaran gotovo praznom Arenom u prva dva dana Davis kup meča između naše reprezentacije i Holanđana. Da bi naši teniseri, nakon današnjeg poraza u parovima, napravili još jedan korak prema svjetskoj eliti Davis kup takmičenja potrebno je da Damir Džumhur i Mirza Bašić sutra budu bolji od Robina Hassea i Tima De Bakkera ili Jean-Julien Rojera. Bit će teško, ali preokret nije nemoguć.



Danas je holandski selektor u posljednji tren za dublove prijavio trenutno najboljeg tenisera iz zemlje tulipana Robina Haasea dok je naš najbolji teniser imao dan odmora. Njihov posljednji ogled bio je Dubaiju 2.marta kada je Haase ostvario prvu pobjedu protiv našeg igrača. Džumhur u njihovim međusobnim omjerima i dalje vodi 2:1, a sutra je odmorniji i vrlo vjerovatno će dati svoj maksimum da se Holanđaninu revanšira za poraz prije nešto više od mjesec dana na ATP Mastersu u Dubaiju.



Od meča Džumhura i Haasea ovisi ko će igrati peti, nadamo se, odlučujući meč i za koga će se opredjeliti selektor Holandije. Timo De Bakker je u očajnoj formi, Džumhur ga je u petak lagano savladao, pa ako Bašiću on iziđe na megdan sasvim je realno očekivati da će naši reprezentativci sutra do preokreta, nadamo se pred punom zeničkom Arenom. Novinari iz Holandije su još prošle sedmice preko Australije pokušali da dođu do nekih informacija zašto se meč igra u Zenici, a ne u Sarajevu.



Slučajno ili ne, pokušali su doći do informacija šta je razlog da se ne igra u Sarajevu, a usput su se raspitivali o informacijama s finansijskim problemima u našem Teniskom savezu. Holanđani su s maksimalnom ozbiljnošću shvatili ovaj meč, isto kao što su to uradili u prethodnom kolu Poljaci. Sve što su kolege iz Holandije dobile kao povratnu informaciju jeste da podloga u zeničkoj Areni odgovara našim igračima.



Ako fudbalskoj reprezentaciji BiH Zenica donosi sreću, moramo vjerovati da će tako sutra biti i u slučaju naše teniske reprezentacije. Međutim, Arena bi sutra trebala biti puna, ili bar pristojno popunjena kako bi atmosfera nalikovala bar približno onoj kakva zna biti u Zamjevom gnijezdu na Bilinom polju. Džumhuru, Bašiću, Brkiću, Fatiću, ali i svima nama sutra treba pomoć zeničke publike. Pa i sarajevske, što da ne, posebno navijača Željezničara koji bi se mogli zaputiti put Zenice da daju podršku njihovom ''manijaku'' Džumhuru i Mirzi Bašiću. Preokret je moguć, sve je do igrača, a ima malo i do nas. Pokažimo da smo uz naše Zmajeve sutra od 13 sati.

(24sata.info)