Holandija je povela sa 2:1 protiv Bosne i Hercegovine u drugom kolu Prve grupe Euro-afričke zone. Novi bod Holanđanima su donijeli Robin Haase i Jean-Julien Rojer u dublu protiv Mirze Bašića i Tomislava Brkića slavivši rezultatom 3:1 u setovima.

Holandija je prva došla do breaka u šestom gemu prvog seta, a potom je na Haaseov servis rutinski povela sa 5:2. Bašić je servirao za ostanak u prvom setu, a na njegov servis Holanđani su imali dvije vezane set-lopte. Bašić ih je sjajnim servisima spasio i smanjio na 5:4.



Rojer je potom bio na servisu i Holanđani su bez problema riješili prvi set u svoju korist rezultatom 6:4.



U drugom setu Bašić i Brkić su oduzeli servis Haaseu odmah na startu i ubrzo poveli sa 3:0. Do kraj seta naši momci su uspješno zadržali svoje servise i dobili drugi set rezultatom 6:3 i izjednačili na 1:1 u setovima.



U trećem setu u sedmom gemu naša selekcija je imala break-loptu na Haaseov drugi servis, ali su se Holanđani izvukli i poveli sa 4:3. Potom je u narednom gemu Holandija dobila dvije vezane break-lopte. Bašić je servirao i spasio je jednu, ali drugu nije mogao i gosti su poveli rezultatom 5:3 i Rojer je servirao za treći set. Bio je siguran i Holandija je sa nulom osvojila gem i treći set rezultatom 6:3 za vodstvo od 2:1 u setovima.



Holandija je napravila break na Brkićev servis odmah u prvom gemu četvrtog seta i već u narednom gemu povela sa 2:0. U petom gemu pri rezultatu 3:1 za Holandiju Brkić se ponovo suočio sa dvije break-lopte. Spasio je prvu, ali nije mogao drugu i Haase i Rojer su poveli sa 4:1. Haaseovim sigurnim servisima su došli do 5:1, a naša selekcija je smanila na 5:2.



Haase je rutinski meč servisima priveo kraju za konačnih 6:2 u četvrtom setu i 3:1 u setovima.



Podsjetimo, prvi bod Holandiji jučer je donio Haase pobjedom nad Bašićem 3:1, dok je Džumhur dobio De Bakkera sa 3:0 i izjednačio na 1:1.



Sutra će Damir Džumhur protiv Robina Haasea morati slaviti i izjednačiti rezultat na 2:2 da bi dao priliku Mirzi Bašiću da eventualnim trijumfom nad Thiemom de Bakkerom odvede našu reprezentaciju u play-off za ulazak u Svjetsku grupu.

