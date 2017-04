Današnji susret parova u teniskom meču između BiH i Holandije, koji se igra u Gradskoj Areni u Zenici, privlači veliku pažnju javnosti, jer se radi o četiri sjajna i iskusna igrača, koji već dugo u parovima igraju zajedno.

Tomislav Brkić

Od 14 sati snage će odmjeriti bh. igrači Mirza Bašić i Tomislav Brkić, a holandski par čine Tallon Greikspoor i Jean-Julien Rojer.



"Ušli smo u drugi dan ovog susreta sa 1:1, po jednom pobjedom i porazom, što smo i priželjkivali. Moramo odigrati najbolje koliko je moguće i mislim da možemo ovdje tražiti svoju šansu. Trebamo odigrati kao protiv Poljske, što nas je izvuklo, a nadam se da možemo odigrati još jedan kvalitetan meč Mirza i ja. Idemo dan po dan, nakon današnjeg meča ćemo znati nešto više za sutra u kakvom će stanju biti Mirza nakon igranja teških mečeva. Damir Džumhur je u odličnoj formi tako da bi jako dobro bilo da danas ostvarimo pobjedu i 2:1", rekao nam je kapiten bh. reprzentacije Tomislav Brkić.



S odličnim rezultatom iz prvog dana bh teniseri su stvorili sebi priliku da možda i ostvare najbolji rezultat reprezentacije do sada.



"Nadam se da će nas danas podržati još veći broj gledatelja i pomoći nam, jer je i danas izuzetno važan dan za reprezentaciju. Hvala svim koji će doći i podržati nas u ostvarenju cilja", istakao je Brkić.



Atmosfera u malom timu reprezentacije Bosne i Hercegovine je izvanredna, a Damir Džumhur nakon jučerašnjeg meča istakao je da protiv izuzetno kvalitetne reprezentacije Holandije potrebna im je i veća pomoć publike, za koju priželjkuje da bude i brojnija nego u jučerašnjem terminu.



"Još jednom pozivam publiku da danas i sutra dođu u dvoranu, jer mislim da nam i publika može pomoći u naredna tri meča. Mi ne želimo da spominjemo šta smo do sada napravili i nadam se da će doći još više publike. Igraju se dobri mečevi, svi igrači su zaista dobri, i to je ono u čemu svi ljubitelji sporta mogu uživati", kazao nam je Damir Džumhur.





(FENA)