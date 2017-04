Teniski susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Holandije, koji je jučer počeo u Areni Zenica, nastavlja se danas od 14 sati mečom u igri parova.

Damir Džumhur / 24sata.info

Na dvoranskoj tvrdoj podlozi, za selekciju Bosne i Hercegovine igraju Mirza Bašić i Tomislav Brkić, a holandski par čine Tallon Greikspoor i Jean-Julien Rojer.



Nakon prvog dana igranja teniskog susreta, u okviru Davis Cup natjecanja, rezultat je izjednačen 1:1, nakon odigrana dva pojedinačna meča. U prvom meču Mirza Bašić je izgubio od Robina Haasea sa 3:1, po setovima 4:6, 2:6, 7:5 i 3:6. Bašić je nakon 'početne krize' u otvaranju meča zaigrao bolje u trećem setu, u jednom trenutku osjetio i lakšu povredu, ali je stisnuo zube i zaigrao agresivnije te dobio set. U četvrtom setu također je imao nekoliko prilika, ali je nakon odnosa 2:3 u gemovima napravio nekoliko grešaka i najbolji holandski teniser Robin Haase znalački je to iskoristio te završio meč u svoju korist.



Naš najbolji teniser Damir Džumhur je u drugom meču ubjedljivo savladao Thiemu De Bakkera sa 3:0, u setovima 6:2, 6:2,6:2, i tako nakon prvog dana susreta izjednačio rezultat na 1:1.



“Bakkeru nisam dao mnogo prilika da napada i da dođe do laganih poena. Mislim da sam najbolje do sada igrao za reprezentaciju, psihološki sam spreman i prvi put sam za reprezentaciju igrao bez straha i opterećenja”, kazao je Džumhur.



On je pozvao ljubitelje sporta da u subotu i nedjelju dođu u Gradsku Arenu da podrže reprezentaciju, koja ima jedinstvenu priliku da se plasira u završnicu Davis Cup natjecanja.



U nedjelju od 13 sati će igrati naš najbolji teniser Damir Džumhur protiv najboljeg Holanđanina Robina Haasea, a nakon toga znanje i snagu će odmjeriti Mirza Bašić i Thiemo De Bakker.





(FENA)