Damir Džumhur zadovoljan je pobjedom nad Thiemom de Bakkerom kojom je donio izjednačenje bh. reprezentaciji protiv Holandije u meču Davis Cupa u Zenici.

Foto: Anadolija

Iako rezultat drgačije govori, Džumhur ističe da put do pobjede nije bio lagan. No, navodi da je u svim segmentima igre, osim kada je u pitanju servis, bio bolji takmac.



- I ja sam izvlačio nekoliko lopti, ali sam uspio brejk prilike da iskoristim i zbog toga je ovakav rezultat. Nisam mu dao mnogo šansi da napada i da dođe do laganih poena. Psihološki sam spreman, i prvi put sam za reprezentaciju igrao bez straha i opterećenja - kazao je Džumhur.



Vjeruje da će Mirza Bašić i Tomislav Brkić u subotu u dublu odigrati kako znaju i ostvariti pobjedu.



- Sutra će biti izuzetno težak meč, bitno da Tomo i Mirza obave svoj dio posla na servisu. Bit će im teško, ali su pokazali da mogu da igraju odličan dubl. Znamo koliko bi nas sutrašnja pobjeda približila ukupnoj pobjedi u ovom meču - dodao je.



Tomislav Brkić je izjavio da će sutra najvažnije biti zadržati svoj servis te je uvjeren da on i Bašić mogu do pobjede.



- Mislim da možemo još jednom odigrati dobro Mirza i ja. Nadam se da će se Mirza odmoriti i biti spreman za sutrašnji meč - izjavio je.



(FENA)