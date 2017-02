Bosna i Hercegovina je povela rezultatom 1:0 u okviru prvog kola I divizije Euro-afričke zone, pošto je Kamil Majchrzak predao meč našem Mirzi Bašiću.

Prvi set je otvorio Mirza Bašić sigurnim servis gemom, a već u drugom setu je imao brejk loptu. Nije je iskoristio, a onda su se oba tenisera raspucali u svojim servis gemovima i sigurno servirali sve do 10. gema prvog seta. Bašić je došao do set lopte, a Majchrzak je duplom servis greškom poklonio set prednosti bh. teniseru.



U drugom setu mnogo bolja igra Bašića. Već pri rezultatu 2:1 napravio je brejk i došao do osjetnije razlike. Pri rezultatu 3:1, nakon duže razmjene udaraca, mladi Poljak je pao i povrijedio ligamente stopala. Nakon duže pauze u suzama je odlučio nastaviti meč, ali je to ostavilo posljedice na njegovoj igri. Bašić je u laganom ritmu priveo drugi set kraju i rezultatom 6:3.



Ipak, nakon dva odigrana seta Majchrzak je predao meč, pa tako BiH ima prednost u ovom meču.



Drugi meč od 16 časova igraju Damir Džumhur i Hubert Hurkacz.







