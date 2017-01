Teniski reprezentativci Bosne i Hercegovine su na današnjoj konferenciji za medije rekli kako očekuju dobre rezultate u susretima 1. kola Prve grupe Euroafričke grupe Davis Cupa protiv Poljske, koji će biti odigrani od 3. do 5. februara u zeničkoj Areni, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Damir Džumhur, Tomislav Brkić, Nerman Fatić i Mirza Bašić koji čine selekciju Davis Cup reprezentacije poručili su kako očekuju tešku borbu i dobre rezultate.



Najbolji bh. teniser je rekao kako zbog povrede nije u potpunosti spreman i da se nada da će do petka biti sve uredu.



"Obzirom da imam malu povredu, nisam potpuno spreman. Dobro sam radio dane prije i fizički sam spreman, ali vidjet ćemo koliko će povreda utjecati do petka. Sutra ću znati da li ću moći sigurno igrati ili ne. Podloga nam odgovara i zato smo i postavili takvu podlogu gdje imamo više vremena za igrati", izjavio je Džumhur.



Dodao je kako je uvijek teško preuzeti ulogu favorita te da očekuje težak meč dubla.



"Najbitnije je da odigramo dobro, da budemo spremni, da će sve biti kako teba i da ćemo pobijediti. Uvijek je teže uzeti ulogu favorita, ipak igramo kući, po pozicijama na ATP listi smo bolji, osim u dublu i u ta četiri singla trebamo barem tri pobjede jer mislim da je teško očekivati bod u dublu. Svaki meč koji budemo igrali, dat ćemo svoj maksimum i iako dubl može biti često biti odlučujući, imamo puno bolje singl igrače od njihovih", rekao je Džumhur.



Tomislav Brkić ekipu predvodi i kao kapiten-igrač. Rekao je kako je bh. tim jedan od najmlađih.



"Ulazak u Prvu grupu je veliki uspjeh i cilj nam je da se zadržimo u njoj. Ako ostvarimo još nešto, to će biti još veći uspjeh. Podloga je malo sporija, ali nadam se da će se ubrzati i da ćemo biti spremni za petak", rekao je Brkić.



Mirza Bašić rekorder je po ukupnom broju pobjeda za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Izjavio je kako očekuje dobre rezultate.



"Mi smo prošle godine igrali ovdje. Bilo je sve uredu, ovo je standardna podloga koja nam svima odgovara. Reprezentacija Poljske je došla sa 12 igrača ukupno, a mi imamo ukupno 7 ili 8 rangiranih igrača. Ovo je veliki uspjeh za bh. tenis i za sve nas", rekao je Bašić.



Dodao je kako podrška u Zenici nije izostala i da će i ovaj put publika pomoći igračima Bosne i Hercegovine da ostvare dobar rezultat.



Nerman Fatić je rekao kako iz Zenice nose dobra sjećanja i iako je podloga sporija od prošlogodišnje, da su naviknuti na nju zbog drugih susreta koje su igrali.



Ovo je prvi međusobni okršaj ove dvije selekcije od ulaska reprezentacije BiH u Davis Cup 1996. godine te se prvi put takmiče u Prvoj grupi Euroafričke zone, nakon pobjeda nad selekcijama Tunisa, Turske i Litvanije.



Prema trenutnoj rang listi Davis Cup selekcija, Bosna i Hercegovina je na 37. mjestu, dok je selekcija Poljske na 66. mjestu. Prema rasporedu, prva dva singl meča igraju se u petak, 3. februara od 14 sati, dok će se u subotu igrati dubl meč u istom terminu. U nedjelju je predviđeno igranje preostalih singl mečeva od 13 sati, a parovi će biti određeni žrijebom koji će biti obavljen u četvrtak, 2. februara.



(AA)