Najbolji bh. teniser Damir Džumhur nazadovao je za četiri mjesta na najnovijoj ATP listi i sada je na 82. mjestu, dok se Švicarac Roger Federer, trijumfom na Australian Openu vratio među 10 najboljih tenisera svijeta.

Damir Džumhur / 24sata.info

Legendarni teniser napredovao je sedam mjesta i sada je na 10. mjestu ATP liste.



Vodeći je i dalje Britanac Andy Murray, koji je ispred srbijanskog tenisera Novaka Đokovića, dok je treće mjesto od Miloša Raonića preuzeo polufinalista iz Melbournea Stan Wawrinka.



Napredovao je i finalista Australian Opena Rafael Nadal. On se pomjerio za tri pozicije i sada je šesti teniser svijeta.



Najveći skok ostvario je Denis Istomin, prije svega zahvaljujući pobjedi nad Novakom Đokovićem.



Uzbekistanac je popravio svoj plasman za 37 pozicija i sada je 80. teniser na ATP listi.



Na kraju, ogroman pad upisao je Mirza Bašić. On je izgubio čak 32 pozicije i sada je na 212. izgrač na svijetu.

Serena Williams ponovo prva



Amerikanka Serena Williams je ponovo najbolja u ženskoj konkurenciji. Ona je osvajanjem Australian Opena sa prvog mjesta “zbacila” njemačku teniserku Angelique Kerber, koja je u Australiji imala više nego blijed nastup.



Nijemica je došla do osmine finala, ali je u prva dva kola bila totalno neuvjerljiva.



(Avaz)