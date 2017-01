Podigni glavu. Zar je, zapravo, i bitno ono što si kroz sve te godine vidio, čuo ili pročitao? U rukama držiš reket i lopticu, svoju sudbinu krojiš s onim čemu si posvetio čitav život. Kažu da se tvoja priča tu završila, ali po ko zna koji put, začepi uši, udahni duboko, sam si svoj majstor.

Roger Federer / 24sata.info

Misli nikada nisu bile teže, cijena odluke nikada nije bila skuplja jer ovo je možda i posljednji put da jedan udarac može odlučiti da li si pobjednik. Ili pobjednici, Roger Federer i njegov inat. Inat koji mu ne dopušta da odustane i koji ga je već toliko puta doveo na sami vrh.



On vjeruje, jer da nije tako kraj njegove priče bi bio davno, a ne tek sada doveden u pitanje. Da ne vjeruje i da nije svjestan svojih mogućnosti, možda bi uskratio tenis kao sport za najboljeg igrača svih vremena. Gotovo sigurno bi, da je slušao druge i da su u konačnici njegove odluke bile one koje su mu gurali pod nos.



Dok se sprema za udarac, sve oči teniskog svijeta usmjerene su samo prema njemu. Osim njih nekoliko, koje iz daleke Švicarske možda nemaju hrabrosti da upale TV i gledaju dijete iz komšiluka kako hara svijetom. Možda od tog straha nisu nikada upalili i gledali to. Ko zna, možda ni danas ne znaju da su njihove prognoze zapravo bile razlog zbog kojeg je Federer postao to što jeste.



Oh kako je samo tešku odluku donio Roger Federer. Njemu prva i najveća prepreka nisu bile materijalne stvari i nedostotak novca da bi se afirmisao kao sportaš. Sa samo 12 godina, njegova prepreka je bila odluka između fudbala i tenisa. Jedan je put morao izabrati, ekipni ili individualni. Izabrali su ga oni drugi, tog dana kada je Roger slučajno čuo kako je netalentovan za tenis i kako nikada neće postati profesionalni igrač tog sporta.



Zamislite taj osjećaj i tu ljutnju. Treneri s kojima ste provodili sate, dane i godine pokušavajući usavršiti svoju igru, najednom kažu da niste talentovani i pokušaju vam uruše sve snove. Tu je, u suštini, ostvario svoju prvu pobjedu, onu protiv mišljenja drugih, tu je po prvi put proradio njegov inat.



No, nekad to nije dovoljno. Ta silna želja za uspjehom može napraviti veliki problem ukoliko se cilj kroz određeni period ne počne nazirati, kao što je to bio slučaj sa Federerom, koji je u nekoliko navrata želio odustati od tenisa. Njegova upornost i psihička stabilnost, pak, nije mu dopustila to, da bi svoje snove počeo sanjati onog dana kada je romantični i nježni muškarac iz Švicarske upoznao ženu svog života.



Ona je njegova najveća podrška. Neko ko razumije svaku njegovu grešku, pogrešan servis, loše postavljanje i izgubljen meč. Teški emotivac i muškarac koji ne krije da često plače najveće uspjehe napravio je od onog dana kada je upoznao Mirku, bivšu teniserku koja prati apsolutno svaki njegov meč.



Peti set, meč na vrhuncu i Roger Federer gubi svoj servis. Gotovo je, 36-godišnjak nema snage da se vrati u meč, a Wimbledon 2012. godine ostat će mu posljednji Grand Slam koji je osvojio. Poprilično umoran, praznim pogledom kao da je na trenutak odlutao iz Australije na još jednu, novu bitku. Onu protiv svom uma, protiv svih onih riječi koje kažu da je kraj iako ti to ne želiš, protiv svih onih koji jedva čekaju da padneš na koljena i odustaneš.



Netalentovani dječak je pokazao kako se postaje najbolji na svijetu, a istrošeni i nemoćni Federer sa 36 godina pokazao je kako se postaje najveći svih vremena. Vječiti rival Nadal je poražen, Roger Federer osvajača je Australian Opena, prvog Grand slam turnira nakon skoro pet godina.



To je nova pobjeda, gospodina sa reketom i dječaka u njemu prepunog inata i želje za novim pobjedama. Po ko zna koji put, njegov pad na koljena kad su svi to očekivali nije bio onaj za kraj karijere, već šampionski. Nestvaran i epski.



Na kraju, pobjednik je onaj koji ne gleda prepreke kao razlog da stane. To je izazov, on voli izazove. Svijet voli pobjednike, a pobjednik je Roger Federer.





(SCsport)