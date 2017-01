U još jednom antologijskom finalu Australian Opena Roger Federer je nakon velike borbe sa 3:2 pobijedio Rafaela Nadala (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3), osvojivši 18. Grand Slam u karijeri i petu titulu AO.

Početak prvog seta donio je obostrano dobru servis igru, a prvu priliku za break imao je Federer u sedmom gemu koju je odmah iskoristio i oduzeo servis protivniku da bi potom sigurnim servis gemovima sa 6:4 riješio set u svoju korist.



Nadal je na početku drugog seta odmah napravio break, a Federer već u narednom gemu nije iskoristio dvije šanse za rebreak. Španac je to znao kazniti novim breakom za 0:4, a iako je Roger uspio da vrati jedan break, Nadal je drugi set dobio sa 3:6 i stvari su se vratile na početak.



Rafa je i na startu trećeg seta imao tri break lopte i to nakon vodstva Federera 40:0, ali švicarski maestro je odservirao tri asa na Nadalove break lopte te se nekako spasio. Bio je to dodatni elan za Federera koji je već u narednom gemu uspio napraviti break, te je poptuno nadigrao Nadala u trećem setu koji je još jednim breakom dobio sa 6:1.



Federer je na startu četrvtog seta u prvom gemu pri rezultatu 30:30 možda imao šansu da potpuno prelomi meč, ali Nadal nije dozvolio break. Španac je izdržao uvodni pritisak, te je u četvrtom gemu napravio break za vodstvo od 1:3 koji se ispostavio kao ključni, jer je Nadal sa 6:4 došao do 2:2 u setovima i odlučivao je peti set.



Roger Federer je na startu petog seta uzeo medicinski time out, ali ni to mu nije pomoglo jer je Nadal odmah napravio break. Imao je Švicarac tri šanse za rebreak, ali sjajnim servisima Rafa je sve spasio i poveo sa 2:0. Ponovo je Federer imao break loptu kod rezultata 2:1, ali španski teniser se opet spasio.



Švicarac nije odustajao ni nakon toga, te je bolju igru krunisao u šestom gemu, konačno iskoristivši break loptu za 3:3. Federer je u tim trenucima letio po terenu, pa je poveo sa 4:3, a nakon toga je imao i tri vezane break lopte koje je Nadal spasio. Već u narednom servisu Nadal je bio nadomak breaka, ali Nadal je novim asom spasio i tu break loptu.



Ipak, drugu je Švicarac iskoristio i poveo je sa 5:3 te je u narednom gemu servirao za meč. Nadal je imao dvije vezane break lopte, ali Federer je sjajno odigrao i ubojitim servisima došao je do najveće pobjede karijere i 18. Grand Slam titule.



