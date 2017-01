Američka teniserka Serena Williams u subotu će se protiv starije sestre Venus boriti za svoj 23. Grand Slam naslov, a sedmi na Australian Openu.

Serena Williams / 24sata.info

Bit će to 28. dvoboj sestara Williams, a 15. na Grand Slam turnirima. Serena ima ukupnu prednost od 16:11, a 9:5 kad su se sastajale na Grand Slam turnirima. U Grand Slam finalima Serena vodi 6:2. Ovo će biti njihov treći dvoboj na Australian Openu. Venus je slavila u 2. kolu 1998. godine, a Serena je bila bolja u finalu 2003.



Finalni okršaj u kojem će Serena tražiti put prema 23. naslovu u 29. finalu, a Venus pokušati osvojiti svoj osmi Grand Slam trofej, a prvi u Melbourneu, na rasporedu je u subotu, u 9:30 sati po srednjoevropskom vremenu.



Uspije li još jednom pobijediti stariju sestru Serena Williams će se nakon Australian Opena vratiti na čelno mjesto WTA liste, s kojeg ju je nakon prošlogodišnjeg trijumfa na US Openu u septembru pomjerila Njemica Angelique Kerber.



"Ponosna sam na Venus, ona mi je inspiracija. Starija sestra, ona mi je život, ljubav... Znači mi sve na svijetu i mnogo sam sretna zbog rezultata koje je napravila", kazala je 35-godišnja Serena, najbolja teniserka svih vremena.



Serena i Venus jedine su dvije žene koje su igrale jedna protiv druge u četiri uzastopna Gran Slam, zajedno drže ukupno 120 titula (49:71), a za Sjedinjene Američke Države su osvojile sve što se može osvojiti. Obje imaju po trofej iz FED kupa, kao i po jednu olimpijsku medalju u singlu i po tri u dublu.



Igrajući u konkurenciji ženskih parova osvojile su 21 zajedničku titulu, od kojih je 13 bilo na Grand slemovima.



Posljednja tri međusobna meča protiv Venus dobila je Serena.



"Ona je moja najteža protivnica, niko me nije pobijedio toliko puta kao ona. Imamo mnogo mečeva i odličan međusobni skor. Ko god da pobijedi, to ćemo biti mi. Obje smo prošle mnogo i zaslužile smo da budemo ovdje. Jedna od Williamsovih će sigurno osvojiti i mnogo sam sretna zbog toga", dodala je Serena.



Venus je kazala je da želi titulu.



"Kada igram protiv Serene, imam osjećaj da je sa druge strane najveći takmičar u našem sportu. Ne mogu da se borim sa šansama, mogu jednostavno da izađem i pokušam da pobijedim. Neće biti lagan meč, znam da neće. Morate da se kontrolišete, pokušate da 'spakujete protivnicu u kutiju', a ta protivnica je vaša sestra i ona je više nego strava", zaključila je Venus.



(FENA)