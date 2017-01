U prvom muškom polufinalu Australian Opena Roger Federer je nakon drame u pet setova savladao sunarodnjaka Stanislasa Wawrinku sa 3:2 u setovima (7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3).

Prvi set je bio izuzetno neizvjestan, a oba tenisera su imala šansu da ovaj dio igre odvedu na svoju stranu, no to nisu iskoristili u ranoj fazi seta. Zato je Roger napravio break kada je najviše trebao. Prvo je na svoj servis uspio spasiti break loptu, da bi zatim oduzeo servis protivniku u 12. gemu prvog seta i ovaj dio igre je dobio sa 7:5.



Nekada prvi igrač svijeta je maestralno odigrao i drugi set za koji mu je bio dovoljan jedan break i dobio ga je sa 6:3, ali je u trećem uslijedio veliki pad u Federerovoj igri, te je Wawrinka dvostrukim breakom čak sa 6:1 riješio set u svoju korist smanjivši na 2:1.



Wawrinka je i na startu četvrtog seta poveo sa 0:1 napravivši break i činilo se da je Federer u ozbiljnoj krizi, ali švicarski as je momentalno napravio rebreak nakon čega se vratio u pravi ritam. Ipak pri rezultatu 4:4 Wawrinka je napravio ključni break nakon čega je sigurno servirao za 6:4 i poravnanje u setovima na 2:2.



Federer je na početku odlučujućeg petog seta zatražio medicinski timeout, ali i nakon toga se činilo da je izgubio snagu. Wawrinka je imao šansu za break pri rezultatu 2:2, ali nije je iskoristio da bi Federer već u narednom gemu napravio break, koji je do kraja sačuvao za veliku pobjedu i plasman u finale u kojem će igrati protiv boljeg iz duela Dimitrov - Nadal.







