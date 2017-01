Bugarski teniser Grigor Dimitrov plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je u četvrtfinalu pobijedio Belgijanca Davida Goffina u tri seta, 6:3, 6:2, 6:4.

Grigor Dimitrov / 24sata.info

Dimitrov je do pobjede stigao za nešto više od dva sata igre.



Bugarski teniser je u prva dva seta rano stizao do brejka, Goffin je uspijevao da uzvrati ali ne i da potpuno preokrene igru u svoju korist.



Dimitrov je u trećem setu oduzeo servis protivniku u sedmom gemu, u devetom je propustio dvije meč lopte, ali je treću iskoristio u narednom, desetom gemu i plasirao se u polufinale.



Dimitrovu će to biti prvo polufinale Australian Opena, ali i prvo polufinale nekog Grand Slam turnira od Wimbledona 2014. godine.



On će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Španac Rafael Nadal i Kanađanin Miloš Raonić.



U drugom polufinalu sastaće se Švicarci Roger Federer i Stan Wawrinka.





(24sata.info)