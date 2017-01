Belgijanka Kim Clijsters (33) i Amerikanac Andy Roddick (34) primljeni su u Kuću slavnih svjetskog tenisa, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Clijsters je tokom karijere osvojila četiri Grand Slam naslova u singlu, jedan US Open i tri Australian Opena. Tom je dodala i po jednu dubl titulu na ova dva turnira.



“Mislim da kada vas prime u Kuću slavnih to znači da ste očito uradili nešto jako dobro u tenisu, ali i da vas poštuju vaše kolege teniseri. U svakom slučaju ovo je za mene velika čast“, kazala je Clijsters.



Roddick je osvojio jednu Grand Slam titulu. Bilo je to 2003. godine na US Openu. Pored toga igrao je čak tri finala Wimbledona, ali na njegovu žalost svaki put je poražen.



“Ovo je jedno od najvećih priznanja u mom životu. Dirnut sam time što znam da će moje prisustvo u sportu biti zauvijek dio historije tenisa“, rekao je Roddick.



Clijsters je bila najbolja teniserska svijeta na WTA listi u augustu 2003. godine i na vrhu je provela 12 nedjelja. Za Roddicka je zanimljivo da je postao svjetski broj jedan u novembru 2003. godine.



Na vrhu se zadržao do februara naredne godine, kada je prvu poziciju preuzeo Švajcarac Roger Federer, koji se tu zadržao rekordnih 237 nedjelja za redom.



Osim Clijsters i Roddicka na svečanosti 22. jula u Kuću slavnih svjetskog tenisa biće primljeni: teniserka u kolicima Monique Kalkman-van den Bosch, teniski historičar i novinar Steve Flink i posthumno bivši teniser i trener Vic Braden.





(24sata.info / AA)