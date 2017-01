Iako više nije broj 1, Novak Đoković je po meni najbolji. Osvojio je sve što se osvojiti može, rekao je bivši teniser Goran Ivanišević na druženju s novinarima u Australiji.

Goran Ivanišević

Legendarni Zec trenira Tomáša Berdycha, a novinari su ga pitali da li bi prihvatio poziv da dođe trenirati Novaka Đokovića.



"Pa to je kao da vas zove Real Madrid! Takva se ponuda ne odbija. To je san svakog tko bi se ikad htio baviti trenerskim poslom", rekao je Goran, prenosi Telegraf.rs.



Jedno je sigurno, ako ikad Goran preuzme mjesto u Novakovom stožeru, zabava na treninzima je zagarantovana. Obojica su pravi šaljivdžije...



Federer može osvojiti Australiju



Andy Murray oteo je Novaku 'jedinicu', ali i on je ispao s Australian Opena. Zverev je šokirao Škota, a ranije je Istomin poslao kući Đokovića.



"Fenomenalno je što Australian Open ove godine ima puno sjajnih priča o uspjesima autsajdera. To je super za sport. Jedva čekam vidjeti može li Zverev dobiti Federera", kaže Goran, kojeg je Švicarac oduševio.



"Ma, s Federerom nikad ne znate. On zna zašto je u Melbourneu. Ne bi bio ovdje da nije sposoban osvojiti turnir", dodao je Goran.





(24sata.info)