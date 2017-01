Španski teniser Rafael Nadal (9. ATP) pobijedio je Francuza Gaela Monfilsa (6. ATP) te se plasirao u četvrtfinale Australian Opena, gdje će igrati protiv Kanađanina Miloša Raonića (3. ATP).

Rafael Nadal / 24sata.info

Nadal je meč počeo dobijenim servisom nakon što mu je dosta problema napravio Monfils, ali je potom napravio break za 2:0. Prednost je čuvao i prvi set dobio 6:3.



Na otvaranju drugog seta Španac pravi break, a u šestom gemu je Monfils uzvratio za 3:3. No, to je samo naljutilo Nadala, koji dobija tri gema zaredom (dva breaka) i rješava drugi set u svoju korist rezultatom 6:3.



U trećem setu su oba tenisera čuvala svoj servis sve do devetog gema kada je Monfils oduzeo servis Nadalu, a potom servirao za 6:4 i smanjenje zaostatka za Špancem.



Nakon po dva dobijena gema u drugom setu, Monfils pravi break za vodstvo 3:2, no, nadal je uzvratio, odnosno vratio break u osmom gemu kada je izjednačio na 4:4. Francuzu je oduzeo servis i u desetom gemu za 6:4 u četvrtom setu i pobjedu u ovom meču.



Nadal će u četvrtfinalu igrati protiv Kanađanina Miloša Raonića.



Osmina finala Australian Opena:



Gael Monfils - Rafael Nadal 1:3 (3:6, 3:6, 6:4, 4:6)



