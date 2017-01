Novak Đoković, šesterostruki pobjednik Australian Opena bio je uzrujan nakon poraza u drugom kolu ovogodišnjeg prvog Grand Slama sezone od Denisa Istomina. Nakon meča je istakao da nije zadovoljan mnogim stvarima u svojoj igri, ali da sve zasluge za njegov poraz idu sjajnom Istominu, javlja Anadolu Agency (AA).

Novak Đoković / 24sata.info

Uzbekistanski teniser koji trenutno zauzima 117. mjesto na ATP listi savladao je drugog tenisera svijeta sa 3:2, po setovima 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4, u meču koji je trajao četiri sata i 48 minuta.



“Sve zasluge idu Istominu, koji je igrao sjajno. Zaslužio je da pobijedi. Bio je bolji u ključnim trenucima, pojačao je tempo i bio agresivan. Očigledno je da nisam zadovoljan svojom igrom u svim segmentima, ali moram da čestitam mom protivniku. Kada god mu je trebalo sjajno je servirao i pružio je veliku tenisku predstavu“, kazao je srbijanski teniser.



Naravno, Istomin je bio oduševljen trijumfom nad jednim od najboljih tenisera današnjice. Do sada nikada na Grand Slamu nije uspio pobijediti tenisera iz top deset na svijetu, a to mu je pošlo za rukom protiv Đokovića, koji je čak šest puta slavio na Australian Openu.



“Ovo je velika pobjeda za mene, koja će mi mnogo značiti. Sada osjećam da mogu igrati protiv ovih momaka i da budem na istom nivou kao oni. Prije svega žao mi je Novaka. Igrao sam tako dobro danas. Iznenadio sam i sam sebe“, istakao je Istomin.



Uzbekistanac je u dosadašnja 33 meča protiv igrača iz top deset slavio samo jednom i to 2012. godine na Indian Wellsu kada je bio bolji od Davida Ferrera, tadašnjeg svjetskog broja pet. Naredni Istominov protivnik u trećem kolu Australian Opena je Španac Pablo Carreno Busta.



(Anadolija)