Velika senzacija desila se u 2. kolu Australian Opena, jer je Uzbekistanac Denis Istomin izbacio šesterostrukog prvaka Novaka Đokovića pobjedom 3:2 u setovima (7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4).

Novak Đoković / 24sata.info

Iako je Istomin prvi set riješio u svoju korist, Novak je u anredna dva pipak stigao do preokreta i ništa nije naslućivalo da bi se mogla desiti senzacija.



Ipak, Istomin je ponovo u četvrtom setu slavio u tiebreaku, da bi u odlučujućem petom setu ključni break napravio u petom gemu i do kraja ga očuvao za jednu od najvećih senzacija ikada na AO.



Uzbekistanac je nakon meča bio u nevjerici, te se čak sa suzama u očima izvinio Đokoviću jer mu je ''uzeo bodove'', a srbijanski as će izgubiti oko 2000 bodova jer jer je branio titulu.







(SCsport)