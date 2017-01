Ivo Karlović i Orasio Sebaljos izjednačili su rekord Australian opena po broju odigranih gemova u jednom meču.

Ivo Karlović / 24sata.info

Hrvat i Argentinac su dostigli učinak Andyja Roddicka i Junesa El Ajnauna iz 2003. od 84 gema.



Karlović je poslije pet sati i 22 minuta slavio sa 6:7, 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. To je treći najduži meč u istoriji "Australian Opena", a rekord drži finale Novaka Đokovića i Rafaela Nadala iz 2012. koje je trajalo pet sati i 53 minuta.



Prvi set je najavio veliku borbu. Riješen je tek u taj-brejku, a Sebaljos je izašao kao pobjednik.



U drugom setu Argentinac je uspio da napravi brejk koji mu je donio i prednost od 2:0, te dodatno Hrvatu zagorčao život. Međutim Karlović dodaje gas i nakon velike borbe u trećem setu smanjuje na 2:1.



To ga je podiglo dodatno, pa je za izjednačenje u četvrtom setu prosto pregazio Argentinca sa 6:2.



Onda je uslijedila prava drama. Čak 42 gema je bilo potrebno u petom setu da dobijemo pobjednika i vidimo jedan brejk. To je za rukom pošlo Karloviću što je odlučilo i ishod ovog maratonskog seta, ali i meča uopšte.



Karlović će se u narednoj rundi sastati sa Vitingtonom koji je bio bolji od Pavlašeka sa 3:1.



(24sata.info / NN)