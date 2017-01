Roger Federer uspješno je započeo novu sezonu pobjedom nad Jurgenom Melzerom u prvom kolu Australian Opena – 3:1 (7:5, 3:6, 6:2, 6:2).

Legendarni Švicarac, 17. nosilac u Melbourneu, nije igrao tenis od polufinala Wimbledona, kada je poražen od Kanađanina Miloša Raonića.



"Sada nije strašno, prošle godine je bilo dosta teško. Ne mogu da budem srećniji, ponovo mogu da igram tenis, osjećam se veoma dobro i radujem se nastupima u Melbuorneu. Nadam se da ću se zadržati ovdje što duže... Svaki meč je dobar meč kada možete da igrati onako kako umijete, pa i izgubili", rekao je Federer poslije meča.



Oba igrača sigurno su započela susret, pošto su uvodna dva gema na svoje servise ekspresno rješavali u svoju korist, međutim – Melzer potom koristi prvu šansu za brejk, pogodivši samu ivicu linije sjajnim pasing šotom.



Pokušao je Roger da odgovori odmah, zaigrao je dosta agresivnije, i uspio je u tome. Jurgen je dobrim servisma spasio prve dvije ri-brejk šanse, ali je onda lagan volej poslao u mrežu, sa svega pola metra razdaljine.



Uslijedila su nova dva lagana gema, da bi Federer onda podsjetio zašto je jedan od najboljih igrača u historiji 'bijelog sporta'. Najprije je natjerao rivala na grešku, potom je odigrao savršen volej, prije nego što je savršenim bekendom stigao do tri vezane brejk šanse, za totalni preokret.



Iskoristio je već prvu, a zatim još jednim gemom bez izgubljenog poena stigao do vodstva u setovima, posle 38 minuta igre – 7:5.



Već u prvom gemu drugog seta Melzer je izgubio gem na svoj servis bez osvojenog poena, da bi potom umalo povratio zaostatak.



Uslijedila su tri gema u kojima serveri nisu dozvoljavali protivniku da osvoji nijedan poen, da bi Melzer konačno uzvratio brejkom.



Ne samo da je odbranio, već je i povećao prednost u sljedećem gemu za 4:3, da bi priliku da servira za set dobio već poslije nekoliko minuta.



Švicarac je ponovo izgubio gem na svoj servis, a u devetom gemu drugog seta je prvu priliku protivnika za izjednačenje spasio nevjerovatnim pasing-šotom iz bekenda.



Drugu set loptu Austrijanac nije propustio i vratio je meč na početak – 3:6.



Nije se Roger previše obazirao na izgubljen set, pošto je naredni otvorio bez izgubljenog poena, dok je onda dobro namučio rivala, koji je tek poslije đusa uspio da izjednači, piše B92.



Uslijedio je sličan gem na Švicarčev servis, ali je i on takođe bio uspješan za novo vodstvo, da bi onda napravio, ispostaviće se – ključni brejk za novo vodstvo u setovima.



Poveo je sa 3:1 iskoristivši prvu brejk šansu, a onda još jednom sigurnim servisima došao do velika tri gema prednosti.



Mogao je već u narednom gemu da završi posao i stigne na set do prolaska u narednu rundu, ali je Melzer ovoga puta uspio da spasi brejk šansu, međutim – to mu nije pošlo za rukom u narednoj takvoj situaciji.



Roger je agresivnom igrom došao do nove dvije vezane prilike da rivalu oduzme servis, ujedno i povede u setovima, da bi još jednom iskoristio prvu šansu za konačnih i ubjedljivih 6:2.



Već krajem trećeg seta bilo je jasno kako će se ovaj susret završiti, a potvrdu za tako nešto dobili smo već u četvrtom gemu.



Prethodno su oba igrača poprilično lako, kao nekoliko puta u meču, uspjela da osvoje uvodne gemove, a onda je uslijedio napad Melzera, koji je Federer uspio da odbije.



Ono što Austrijancu nije pošlo za rukom jeste Rogeru, koji ponovo koristi prvu priliku koja mu se ukazala i sjajnim forhendom stiže do 3:1.



Ubrzo je došla i potvrda napravljenog brejka, pa dva gema bez previše uzbuđenja, da bi Švicarac došao u situaciju da svojim servisom završi posao i prođe u narednu rundu.



To je i učinio, iako je Melzer zaigrao na sve ili ništa i došao do 30:30, a duel je završio sa dva odlična servisa – 6:2.







