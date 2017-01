U 1. kolu prvog Grand Slama u sezoni Australian Opena bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur (77. ATP) poražen je Viktora Troickog (29. ATP) iz Srbije rezultatom 3:2 u setovima (6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 6:3).

Damir Džumhur / 24sata.info

Gledati meč Damira Džumhura je kao gledati triler u kojem ne znate ko je glavna, a ko sporedna uloga. I da li će na kraju uopće iko preživjeti...



Jako dobro otvaranje prvog seta, ali loša završnica. Pa loša igra u drugom setu i dolazak na kraj litice. A onda povratak na 2:2. Pa kulminacija svađe sa sudijama. I na kraju pobjeda ili poraz. Ovaj put, bio je poraz. U takvom "filmu" može glumiti samo Damir Džumhur. Pet setova, gomila izlizanih živaca. Dva sata i 51 minuta maratona. Troicki ide dalje.



Prvi set je otvoren brzim gameom za Troickog koji je besprijekorno odradio svoj servis. Naš teniser je izjednačio, ali nije nimalo lako stigao do gamea. Potom su uslijedila dva relativno lagana gamea na obje strane da bi potom uslijedio Džumhurov brejk za 3:2 koji je popraćen uspješnim servisom. Vodstvo od 4:2 značilo je da Džumhur ima prvi set u svojim rukama, ali je Troicki munjevitom brzinom povezao dva servisa i dva brejka te osvojio prvi set uz rezultat 6:4.



Džumhur nije mogao biti zadovoljan svojom igrom u završnici prvog seta što se odrazilo na njegovo otvaranje drugog seta u kojem je Troicki poveo sa 3:0 pri čemu je napravio jedan brejk. Džumhur se uspio vratiti na 4:4 tako što je u sedmom gameu napravio brejk. No, Trocki nakon uspješnog servisa za 5:4 pravi novi brejk i time osvaja i drugi set.



Stvari nisu izgledalo nimalo dobro za Damira koji je znao da treba veliki preokret protiv favorita u ovom meču. A treći set je pokazao da je preokret moguć. Troicki je osvojio game na svom servisu, a potom namučio, ali ne i nadmašio, Damira na njegovom servisu. Uslijedio je Damirov brejk popraćen uspješnim servisom. Bilo je 3:1. Naš teniser se tu nije zaustavio pa je napravio još jedan brejk i nagovijestio osvajanje seta u čemu je i uspio.



Iako se nije slagao sa pojedinim sudijskim odlukama, Džumhur nije dozvolio da ga nervoza omete te je u četvrtom setu "preslikao" sjajnu igru iz trećeg seta. Nošen velikom podrškom sa tribina Džumhur je pokazao veliku energiju i četvrti set je upisao identičnim rezultatom (6:2) i to bez većih problema.



U petom setu nastala je prava drama. Nakon šest gameova bilo je 3:3 i oba tenisera su imali uspješne servise, a onda je uslijedila velika prepirka između Džumhura i sudije. To je rezultiralo novim gameom za Troickog nakon čega je uslijedila svađa Džumhura i sudije koja je trajala nekoliko minuta, a stvari je morao smirivati supervisor. Po povratku na teren Džumhur je jako brzo izgubio naredna dva gamea i Troicki je upisao konačnu pobjedu.



Ovo je bio prvi susret između 24-godišnjeg Džumhura i 30-godišnjeg Troickog, a po boljem će ga pamtiti Troicki koji će u 2. kolu igrati protiv pobjednika duela Pablo Cuevas (22. ATP) - Diego Schwartzman (52. ATP).



Džumhurov najveći uspjeh na Australian Openu je plasman u 3. kolo što je uspio 2014. godine. Prošle godine zaustavljen je u 2. kolu.

(Klix)