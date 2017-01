Damir Džumhur baš nema sreće sa žrijebom na gren slem turnirima. Na Australian Openu već u 1. kolu ide na nosioca Viktora Troickog, 29. igrača na ATP listi, koji je 2011. godine bio 12. na svijetu.

Damir Džumhur / 24sata.info

- Pa, ne mogu reći da je žrijeb bio povoljan, jer igram protiv tenisera iz top 30. Ovo je već sedmi put od 11 učešća da mi je protivnik nosilac. Žrijeb nije najpovoljniji, ali šta je, tu je - rekao je najbolji bh. teniser.



Troickog odlično poznaje, trenirao je s njim i to može biti prednost.



- Viktor je na ovoj podlozi baš odličan, a pored toga, još je u dobroj formi. Igrao je sada polufinale Sidneja. S druge strane, možda i nije loš protivnik za mene zbog stila igre, koji mi odgovara.



Vjerujem da ni njemu nije baš drago što je dobio mene za protivnika. Znam ga veoma dobro, sigurno je da će biti pod većim pritiskom i to može biti moja prednost - kaže Džumhur.



Nakon lakog poraza u 1. kolu ATP turnira u Čenaju, Damir je odlučio da ne ide u kvalifikacije za Sidnej nego da odmah ide u Melburn kako bi što spremniji dočekao mečeve na Australian Openu.



- U posljednjih nekoliko dana zaista se odlično osjećam, dobro treniram i nekako sve sa priprema kao da se tek sada sleglo. Mislim da ću do ponedjeljka biti potpuno spreman. U Melburnu se osjećam kao kod kuće, Australian Open je moj turnir, tu sam napravio najveće uspjehe - govori 24-godišnji Sarajlija.



Prije nekoliko godina, na tribinama i izvan njih bilo je incidenata kada su igrali Amer Delić i Novak Đoković. Damir se nada da sada neće biti problema.



- Imat ću veliku podršku navijača, a sigurno je da će biti i dosta Viktorovih navijača. Važno je samo da sve prođe uredu, bez incidenata - kaže Džumhur.



Svoj najbolji nastup u Melburnu Damir je imao 2014. godine, kada je kroz kvalifikacije došao do glavnog turnira, a onda i do 3. kola, gdje ga je porazio Tomaš Berdih (Tomas Berdych).



Prošle godine je zaustavljen u 2. kolu, gdje je izgubio od Davida Gofina (Goffin).

Poraz Bašića



Mirza Bašić zaustavljen je u 2. kolu kvalifikacija Australian Opena.



Bolji od našeg tenisera bio je Kanađanin Piter Polanski (Peter Polansky), 22. nosilac kvalifikacija. Polanski je pobijedio sa 6:4, 6:3.



Mirza će izgubiti dosta bodova koje je branio od prošle godine, kada je prošao kvalifikacije i stigao do 2. kola glavnog turnira.

(Avaz)