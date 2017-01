Prikazao je Rafael Nadal dobre partije na početku sezone, a izgleda da je to bilo dovoljno da stekne samopouzdanje pred nastavak sezone.

Rafael Nadal

- Da ne vjerujem da u narednih 11 mjeseci mogu da igrma protiv najboljih ne bih bio ovde, već bih ostao kod kuće. Moj cilj je da se takmičim na velikim turnirima i znam da je za to neophodno pobijediti Murrayja i Đokovića. Naporno radim, i osjećam strast prema tenisu i ako ostanem zdrav i nastavim da radim kako želim mogu u tome da uspijem - poručio je Nadal.



Vjeruje da bi već u Australiji mogao da napravi uspjeh.



- Osjećam da Melbourne može da bude moja prilika da ponovo dobro igram. Ako se osjećam dobro mogu da ostvarim velike stvari. Volim da igram u Australiji i to je jedan od turnira koji je bolji iz godine i godinu. Nadam se da ću biti bolji nego prošle godine kada sam ispao u prvom kolu (poraz od Verdaska).



Na kraju je govorio o Krygiosu od koga domaća publika mnogo očekuje.



- Mora da razmišlja o više stvari, ali prije svega treba da bude zdrav i koncentrisan. Igraće pred svojim navijačima što će mu bit imotiv više. Vidjećemo kako će to da izgleda - zaključio je Nadal.





(24sata.info)