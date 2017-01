Najbolji srpski sportista u historiji Novak Đoković osvojio je u subotu u Dohi svoju 67. titulu

Nevjerovatno zvuči podatak da su Roger Federer i Rafael Nadal imali identičan broj trofeja kada su bili u Novakovim godinama.



Srpski teniser je u fantastičnom finalu savladao Andyja Murraya sa 2-1 u setovima i sa 29 godina i 229 dana je stigao do svog 67. pehara u karijeri.



Federer je u tim godinama takođe stigao do svoje 67. titule i to, zanimljivo, takođe u Dohi!



Švajcarac je trenutno na 88 trofeja, ali je u trenutku kada je imao 29 godina imao isti broj titula kao i Novak.



Ista je situacija i sa Rafaelom Nadalom. Španac, koji trenutno ima 30 godina i 69 trofeja, imao je takođe 67 sa 29 godina i 229 dana.



Velika trojka ostaje velika trojka.

