U finalu ATP turnira iz serije 250 u glavnom gradu Katara, Dohi, viđen je odličan tenis, a na kraju je više sreće imao srbijanski teniser koji je na taj način odbranio titulu iz prošle godine.

Prvi set je protekao u vrlo izjednačenoj igri, a prvu break šansu imao je Murray u trećem gemu, ali je nije iskoristio. Zato Đoković svoju jeste u osmom gemu i ostvario ključnu prednost. Nakon toga uzeo je gem bez izgubljenog poena i poveo sa 1:0 u setovima.



Drugi set je prošao u identičnom omjeru snaga. Opet je Murray prvi imao breeak loptu i nije je iskoristio u sedmom gemu. Đoković je u narednom gemu imao dvije break lopte, a drugu je uspio iskoristiti i ostvariti kapitalnu prenost. deseti gem je donio dosta drame, Đoković je imao tri meč lopte koje nije iskoristio, dok je Murray iskoristio treću break loptu i izjednačio na 5:5 da bi poslije stigao do drugog seta.



Treći set donio je novu neizvjenost. Đoković je u sedmom gemu stigao do breaka koji je do kraja i sačuvao te je već na početku godine osvojio prvi trofej i najavio vraćanje na prvo mjesto ATP liste.



(SCsport)