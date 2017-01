Novak Đoković mogao bi postati najbolji igrač u historiji tenisa, izjavio je Rafael Nadal, trenutno 10-ti teniser svijeta i osvajač 14 Grand Slam turnira.

Rafael Nadal

”Mnogo je dobrih igrača koji i dalje igraju. Đoković je jedan od najboljih. On može postati najveći svih vremena”, rekao je Nadal, te kako javlja Anadolu Agency (AA), naglasio je:



”Ranije su mnogi mislili da mogu postati najbolji teniser svih vremena. No, sada u to ne vjeruju. Nikada ne znate šta se može desiti. Vaša karijera zavisi od povreda i mnogih drugih detalja”.



Kaže, nije siguran ko je najbolji teniser svijeta svih vremena.



”U dilemi sam između Rogera Federera i Roda Lavera”, istakao je Nadal.





(AA)