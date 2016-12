Ono što se šuškalo, postalo je javno. Ana Ivanović, nekada najbolja teniserka svijeta, a trenutno 63. na planeti, odlučila je da završi karijeru

"Imam važne vijesti koje želim da podijelim sa vama, nisam htjela nigdje drugdje da objavim ovu informaciju, jer mislim da vi zaslužujete da saznate prvi. Odlučila sam da se povučem iz profesionalnog tenisa. Teška odluka, ali ima dosta razloga za slavlje. Igram tenis od pete godine, kada sam vidjela Moniku Seleš na televiziji. Roditelji su mi pružili puno podrške, a svojevremeno sam bila prva na svijetu", obratila se Ana svojim obožavaocima na Facebooku.



"Kada sam 2008. godine osvojila Roland Garros i postala najbolja teniserka svijeta došla sam do visina koje nikada nisam mogla ni sanjati da ću stići. Osvojila sam 15 WTA turnira, bila sam još u tri finala Grand Slamova i u finalu Fed Cupa. Odigrala sam mnogo nezaboravnih mečeva i reklo bi da to nije toliko loše za jednu djevojku iz Srbije. No, biti u vrhu zahtijeva vrhunsku fizičku spremu, a ja sam kroz karijeru imala mnogo povreda i više ne mogu igrati na najvišem nivou i nema smisla da se više takmičim. Tenis je oduvijek bio moja ljubav, ali se radujem i životu nakon povlačenja. Postat ću ambasador sporta i zdravog života, uključit ću se u biznis, modu, imat ću više vreman za moje filantropske aktivnosti, moj rad sa UNICEF-om... Ostvarila sam svoje snove i nadam se da ću pomoći drugima da to isto učine. Zato, ne budite tužni, budite optimistični poput mene. Volim vas sve", poručila je Ana.



Sa 29 godina, Ivanović, grend slam šampionka iz 2008. odlučila je da kaže zbogom sportu koji toliko voli i koji joj je omogućio da proputuje svijet.



Tenis je zavoljela još kao petogodišnjakinja. Kada je na televiziji vidjela Moniku Seleš kako igra, poželjela je i sama da se oproba u bijelom sportu. I nije pogriješila.



Da je izuzetno talentovana, brzo se vidjelo. Najbolji rezultat kao juniorka je ostvarila kada je 2004. igrala polufinale Wimbledona. Doduše, izgubila ga je, ali te godine vezala 26 uzastopnih pobjeda na ITF turnirima i osvojila četiri takmičenja. Tu 2004. počela je kao 705. na svijetu, a završila je kao 97.



Na uspjeh u seniorskoj konkurenciji, nije dugo čekala. Već 2005. je osvojila prvi WTA turnir. U Kanberi, kao 91. igračica svijeta, savladala je Melindu Cink sa 7:5, 6:1. Tu sezonu je završila kao 16. na planeti.



U narednim godinama, imala je zapažene rezultate, a onda je zablistala 2008. Tada je osvojila Rolan Garos.



Tada je Ivanovićeva postala prva teniserka svijeta 9. juna 2008. i na tom mjestu se zadržala do 10. avgusta iste godine. Ukupno 12 nedjelja.



Tenisku zrelost je dostigla veoma rano. Sa 20 godina postala je šampionka Rolan Garosa i prva igračica svijeta. Po sopstvenom priznanju sav uspjeh joj se desio prerano.



- U jednom trenutku sam bila na vrhu, pa je došlo do pada. Stvarno sam imala nekoliko teških godina, ali čini mi se da se polako vraćam u ritam. Što kaže moj trener Najdžel Sirs, možda sam prerano stigla do najbolje igračice na svijetu, a da pritom psihički nisam bila spremna za tako nešto - rekla je Ivanovićeva.



Od tada, pa u narednih nekoliko godina, uslijedio je pad. Ana je sporadično igrala dobro, više je postila nego što je osvajala turnire, ali onda je počela da radi sa srpskim timom - Nemanjom Kontićem i Zlatkom Novkovićem. Ta saradnja joj je donijela veliki uspjeh jer je 2014. završila na petom mjestu WTA liste. Raskid saradnje najprije sa Kontićem, a potom i sa Novkovićem, donio joj je loš period koji je trajao do trenutka kada je odlučila da kaže zbogom tenisu.



Ivanović je u karijeri osvojila 15 titula, a inkasirala je samo od turnira 15.510.787 dolara. Njeni najznačajniji sponzori su Adidas, Joneks, Šiseido, Dubai duty free, Seiko...



Sada pred Anom slijedi život za kojim je sigurno žudjela. Život sa porodicom (ljetos se udala za fudbalera Bastiana Švajnštajgera), život u kojem neće biti toliko putovanja i život koji ne podrazumjeva samo trčanje za žutom lopticom. Život u kojem je do sada bila više sporedna glumica, nego glavni akter.



