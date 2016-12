Novak Đoković kaže da je jedna od najvrijednijih lekcija koju je naučio ta da odgovornost prvo potraži u sebi.

Novak Đoković / 24sata.info

“Sa odrastanjem dolazi odgovornost, ali sa uspjesima dolaze i neuspjesi. Oni te tjeraju da se preispituješ, a najlakši način suočavanja sa neuspjesima jeste i onaj najgori – da tražiš krivca u nečemu ili nekome. Čovjek lako može da pronađe izgovor i razlog za svoje neuspehe i greške u okolnostima, trenutku, drugoj osobi, vremenu. I sâm sam to radio, tražeći razloge negdje spolja“, piše Đoković u autorskom tekstu za globalni godišnjak “Turning Points“ i dodaje:



“Veoma jednostavan primjer – izgubim teniskim meč (a izgubio sam ih dosta) i krenem da tražim opravdanja: u mojoj trenerskoj ekipi, u vjetru koji je tog dana jako puhao, u suncu koje je baš pržilo, u žicama na reketu koje nisu bile dobro našpanovane. Radio sam to često, priznajem. Kasnije sam shvatio da je važno učenje iz prethodnih iskustava. Kada izgubim meč, ne upirem prstom odmah u nešto ili nekog drugog. Prvo se okrećem sebi. Gledajući druge i uočavajući njihove nedostatke, dobijam jasne poruke kakav ne treba da budem. To je moj beskrajno težak, kompleksan i životno dug poduhvat. Kada izađem na teren, ja sam taj koji udari viner ili aut. Niko drugi. Tako je i u životu. Okolina (porodica, prijatelji, ljudi koji vas podržavaju) može da vam pomogne da budete bolji, u pobjedama i u greškama, ali prva odgovornost koju imate jeste ona prema sebi“.



Takođe, Novak je u autorskom tekstu, koji prenosi Sport klub, pisao i o svom načinu borbe sa velikim očekivanjima.



Đoković ističe da je oduvijek imao svijest o velikoj podršci koja stoji iza njega, da je srećan i zahvalan zbog nje, ali da mora da postoji ravnoteža između preuzimanja odgovornosti i sreće u životu, između uspjeha i odnosa sa bliskim ljudima.



“To je jedina formula koja je važna. Moje učenje je tek tu počelo: kako da ostanem dosljedan sebi i izbjegnem, uz poštovanje svih koji su mi davali podršku, pritiske i očekivanje drugih ljudi i javnosti. Neke stvari mogu da vam zvuče jednostavno, čak i banalno, ali meni su pomogle. Primjera radi, učio sam kako da smirim otkucaje srca pred meč tako što bih disao i brojao u sebi. To su bile vrlo praktične, naizgled nebitne vježbice, a opet djelotvorne“, piše Novak i dodaje:



“Djelovale su skoro svaki put, čak i u situacijama kada bih izlazio na važan meč, a voditelj bi me pitao: ’Da li te brine što imaš negativan skor protiv ovog protivnika?’ Ili: ’Kako se osjećaš što igraš s najboljim svih vremena?’ Uspjevalo je. Nisam dozvoljavao da tuđe insinuacije poremete moj mir i fokus. Prije nego što sam to naučio, takva pitanja su mogla da me koštaju cijelog seta, a nekada i meča. Jednostavno bi me izbacila iz ’zone’ u kojoj ja postavljam pitanja, Poput onog: ’Ko je najbolji danas?“



Novak piše da je najbolji način da se prevaziđu strahovi od ispunjavanja tuđih očekivanja taj da se formiraju sopstvena čvrsta očekianja i ideali.



U završnici prethodne sezone Đoković je izgubio prvo mjesto na svijetu, ali kaže da mu je prošla godina bila sjajna i da, kada se osvrne na to šta je sve postigao s porodicom i timom, čini mu se da je živio “tri života u jednom“.



Pisao je i o planovima za 2017. godinu.



“U sljedeću godinu ulazim odmorniji, spremniji i motivisaniji. Moja najveća sreća je što se svakoga dana budim sa svrhom većom od sebe samog. Uživam u ulozi koju imam kao otac, muž, profesionalni teniser. Svaka stanica je prilika da naučim nešto novo i otkrijem svoje limite. I pomjerim ih! Cijeli život učimo i čini mi se da je to svrha postojanja. A jedna od najvažnijih lekcija jeste ona o odgovornosti prema sebi i odgovornosti za svoje postupke“, piše Novak u tekstu za Turning Points.



Đoković piše i o tome kako je rano spoznao odgovornost jer je u njegovoj porodici sve bilo podređeno tome da on uspije.



“Moja braća i roditelji ponekad nisu imali dovoljno novca ni za račune i osnovne potrebe samo da bi meni omogućili da izađem na teren i da pobjedim. Osjećao sam veliku odgovornost da ni slučajno ne iznevjerim njihovo povjerenje i učio sam kako da me odgovornost ne optereti u pokušajima da pružim maksimum“, piše Đoković i naglašava da mu je u tom smislu mnogo pomoglo to što se bavio onim što voli – igranjem tenisa.



Novak će novu sezonu početi u Dohi, a onda brani titulu na prvom Grand Slam turniru sezone u Melburneu (16-29. januara).





(24sata.info)