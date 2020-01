Rukometaši Islanda savladali su Portugal u drugom kolu druge grupne faze rezultatom 28:25.

Foto: AFP

Island je sjajno otvorio meč i nakon devet minuta je vodio rezultatom 4:0.



Islanđani su sredinom prvog dijela susreta dva puta imali maksimalnu prednost od šest golova (7:1, 8:2), a Portugal je do poluvremena uspio smanjiti na minus dva (14:12).



Na početku drugog poluvremena Portugalci su uspjeli i povesti rezultatom 17:16, no to je bilo sve što su uradili. Island je ponovo stigao do vodstva kojeg je zadržao do kraja i zasluženo slavio.



Ovom pobjedom najviše su profitirali Norveška i Slovenija koje su sada u odličnoj poziciji za plasman u polufinale, a za to će im trebati najmanje dvije pobjede iz preostala četiri meča, prenosi Klix.ba.





(24sata.info)