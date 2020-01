Hrvatska rukometna reprezentacija svladala je Njemačku na Evropskom prvenstvu nakon velikog preokreta i osigurala je polufinale, a nakon meča Lino Červar nije krio oduševljenje.

Istakao je da su njegovi igrači vratili Hrvatsku tamo gdje pripada.



“Ovo je stvarno nešto posebno. Prije svega, moram se zahvaliti i čestitati mojim igračima koji su prihvatili na poluvremenu moju tezu da ne prihvaćam poraz. To je ono što stalno govorim, da možeš samo izgubiti kada odustaneš. Mislim da smo cijelo vrijeme hvatali prednost, nabili su nam veliki prednost, na fiziku su nas pokušali dobiti. Mi smo na kraju pokazali da vještina odlučuje, bila je to pobjeda svih naših igrača. Vratili smo Hrvatsku tamo gdje je joj je mjesto. Naši dečki imaju budućnost, drago mi je da smo vratili nadu. Kad smo bili i u minusu, nismo klonuli. Dogovorili smo se na poluvremenu da nema predaju. Dosta smo imali nepravde s njima, zadnjih put su nam oteli Euro, ali sada smo ih pobijedili. Ovakve utakmice se pamte”, rekao je Červar pa dodao:



“Promašeni sedmerci pokazali su nam se kao problem, a mi smo u isto vrijeme pokazali mentalnu jakost. To dijeli vrhunske igrače od onih manje vrhunskih. Mi smo još jednom dokazali što možemo. Samo mi imamo kontinuitet rezultata, nismo nikad pali na 10. ili 11. mjesto kao neki, mi smo mala nacija, ali stalno smo tu. Prvo ću zvati suprugu i djecu, tako ću proslaviti”, zaključio je Červar.





