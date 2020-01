Rukometna reprezentacija Hrvatske savladala je Njemačku rezultatom i osigurala je plasman u polufinale. Tamo će iz Grupe 1 biti i Španija, s obzirom da imaju bolje međusobne duele od preostalih konkurenata u grupi.

Prvo poluvrijeme Nijemci su odigrali u sjajnom ritmu. U jednom trenutku su vodili i 13:8, ali na poluvrijeme se otišlo za Kauboje “podnošljivih” 14:11.



I početak drugog dijela bio je vrlo sličan. Njemačka je u dva navrata imala prednost od pet golova, ali Hrvatska se nije predavala i do 47. minute smanjili su na 21:20, a dvije minute kasnije prvi put na utakmicu su stigli do izjednačanja 22:22.



Mogli su Kauboji i do preokreta, imali su tri napada za vodstvo, ali fenomenalno je branio Andreas Wolff. Ipak, minutu prije kraja Karačić je postigao gol za vodstvo Hrvatske koji se ispostavio ključnim, a u posljednjem napadu Njemačke hrvatski golman Šego je sjajno reagovao i postao junak.



Igor Karačić je bio najbolji kod Hrvata sa sedam golova. Domagoj Duvnjak je postigao pet, a Luka Stepančić četiri, prenosi SCsport.



Tobias Recihmann sa pet, te Uwe Gensheimer, Philipp Weber i Timo Kastening bili su najefikasniji kod Njemačke.



Rezultati 2. kola Grupe 1



Bjelorusija – Češka 28:25 (13:11)

Španjolska – Austrija 30:26 (17:16)

Hrvatska – Njemačka 25:24 (11:14)





