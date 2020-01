Pomoćnik Bilala Šumana na klupi rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Lasse Boessen nakon Evropskog prvenstva govorio je za danske medije o stanju u BiH, prenose Vijesti.ba.

Lasse Boessen / 24sata.info

Rukometni Zmajevi su avanturu na historijskom EP okončali u grupnoj fazi sa tri poraza. Norveška, Francuska i Portugal jednostavno su u ovom trenutku bili pre(veliki) zalogaj za bh. rukometaše, pišu Sportske.ba.



Na licu Danca u stručnom štabu BiH, uprkos porazima, konstantno se mogao vidjeti osmijeh na licu.



"Jedan od razloga je što nemam novac i ugovor. To nije poenta i mogu živjeti s tim. Ali mi nemamo fizioterapeuta i neke osnovne stvari za tim. Šta učiniti u slučaju povrede? Nije bilo odgovora iz Rukometnog saveza BiH. Uostalom, za ekipu su bili dresovi, ali ne sportske torbe. Bilal Šuman i ja prije utakmice ispraznimo svoje privatne torbe i nosimo dresove", ispričao je Boesen danskim medijima.



Boessen je veliki prijatelj s Bilalom Šumanom i tu se krije odgovor zbog čega je u stručnom štabu BiH.



"To je strast, naravno. U početku mi je to bio izazov za plasman na završni turnir. Nadali smo smo se da će se status quo promijeniti, ali nažalost to nije bio slučaj. Nasuprot. Dan nakon plasmana na Evropsko prvenstvo čuli smo da je rukovodstvo Saveza nezadovoljno trenerskim timom", govori legendarni Danac.



Boessen smatra da je plasman na Svjetsko prvenstvo naredni izazov za reprezentaciju BiH.



"Sljedeći izazov je pokušati izboriti SP i tamo napraviti iskorak. Ne znam hoće li igrači biti tu u predstojećim kvalifikacijama. Daju sve, a ne dobijaju ništa. Ako se ništa ne popravi u Savezu, igrači teško da će biti tu", zaključio je on.



Lasse Boessen s Danskom ima zlatnu medalju s Evropskog prvenstva 2008. godine, te srebro i bronzu sa svjetskih prvenstava. Igrao je za evropske velikane Flensburg, Portland San Antonio, Lemgo i Kolding. Sa sobom je donio ogromno iskustvo i podigao renome bh. tima na evropskim rukometnim terenima.



(24sata.info)