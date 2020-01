Danska i Rusija odigrali su utakmicu trećeg kola grupe E Evropskog prvenstva u rukometu, a ovaj susret nije imao rezultatskog značaja. Svjetski prvaci su slavili sa 31:28 i tako se trijumfom oprostili od ovog takmičenja, čime su priredili najveće iznenađenje.

Na početku utakmice uglavnom se igralo gol za gol, a onda je u finišu prvog dijela Rusija došla do tri gola prednost, s čime su otišli na odmor. Danci su u drugom poluvremenu došli do preokreta, a Rusi su samo u nekoliko navrata uspjeli doći do neriješenog rezultata, da bi na kraju svjetski prvaci trijumfovali sa tri gola razlike (31:28).

Dance je do pobjede vodio Hansen sa sedam golova, a po četiri su dodali Lauge, Lindberg i Hansen. U poraženom timu Soroka je bio najefikasniji sa šest pogodaka, a pratio ga je Shishkarev sa jednim manje.

Od ranije su poznati svi učesnici narednog kruga, kao i sastav grupa. Utakmice grupe I, u kojoj nadmetanje počinje sutra, igrat će se u Beču. Domaćin grupe II je Goeteborg, a prvi dueli na programu su 17. januara.

Grupa I: Hrvatska 2 boda, Španija 2, Austrija 2, Češka 0, Njemačka 0, Bjelorusija 0.

Grupa II: Norveška 2, Slovenija 2, Mađarska 2, Island 0 , Švedska 0, Portugal 0.

(SC)