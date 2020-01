Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u historiji igrala je na Evropskom prvenstvu.

Foto: 24sata.info

Izabranici selektor Bilala Šumana danas su stigli u našu zemlju iz norveškog Trondhajma, a na Međunarodnom aerodromu u Sarajevo dočekali su ih najvatreniji navijači i članovi porodica.



Prisutnim predstavnicima medija obratio se selektor Bilal Šuman:



“Ostaje nam svima ovdje žal jer smatramo da smo bili blizu u svakoj utakmici. Sami sebe smo pobijedili u toj utakmici protiv Portugala, međutim ispalo je tako. Bože moj. Protiv Francuske možemo biti zadovoljni tim prvim poluvremenom, ali u drugom je došao do izražaja njihov kvalitet i širina klupe. Sve u svemu, za momke nemam nikakvih primjedbi. Očito je postojala velika želja, pokazali su veliku borbenost. Možda i u toj ogromnoj želji smo i izgorili. Međutim, evo, osjetili smo kako izgleda Evropsko prvenstvo. Ako Bog da, bit će ih još”.



Govoreći o budućnosti, Šuman je istakao:



“Ide taj baraž za SP, vidjet ćemo kako i to izgleda. Što se same ekipe tiče, bit će tu i nekih novih lica uskoro. Taj cilj, ta vizija naše reprezentacija je u tome da napravimo kontinuitet učešća na velikim takmičenjima”, kazao je selektor Zmajeva te dodao:



“Momcima mogu da poželim sve najbolje, dobru igru u njihovim klubovima. Vidimo se uskoro ponovo”.



Za kraj je prokomentarisao i (dez)informaciju da Lasse Boresen napušta stručni štab reprezentacije BiH.



“Ne znam odakle ta informacija. Ja bih prvi znao da Lasse odlazi. On je tu. Ne znam kako će sve to da bude, iskreno se nadam da će se olakšati rad reprezentaciji i kancelariji Rukometnog saveza. Trebamo s optimizmom gledati na sve što dolazi”.





(SCsport)