Rukometna reprezentacija BiH završila je nastup na EP porazom od Francuske rezultatom 31:23, a Marko Panić je nakon utakmice istakao da su naši reprezentativci i u ovoj utakmici radili neke nedogovorene stvari, te je to rezultiralo ovakvim rezultatom.

Foto: 24sata.info

Zmajevi su se u jednom periodu dobro držali protiv Francuske, ali sredinom drugog poluvremena Trikolori su se odlijepili i na kraju došli do sigurnog trijumfa.



“Ponavljamo se iz dana u dan, već treća utakmica. Dobro smo analizirali protivnika. Dopustili su bekovima da šutiraju iz vana i to smo dobro koristili. Onda smo opet počeli sa nekim neisplaniranim i nedogovorenim stvarima. Dođe do pada koncentracije. Kada su se oni odvojili u 45. minuti na pet golova razlike, bilo je teško sustići jednu takvu Francusku. Igrali smo protiv jedne sile”, rekao je Panić.



Panić je protiv Francuza postigao sedam pogodaka.





(SCsport)