Rukometaši Hrvatske su pobjedom u derbiju protiv Srbije u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva, potvrdili plasman dalje, a slavili su sa prilično sigurnih 24:21.

Foto: AA

Srbija je odlično počela utakmicu, te u prvom poluvremenu zaustavila napade indisponiranih Hrvata.



Na odmor su naše istočne komšije otišle s prednošću od 10:8, ali Hrvati se u nastavku bude i počinju igrati onako kako znaju.



Ključna je bila serija 5-0 od 43. do 45. minute, kada je Hrvatska od -2 došla do +3. Poveli su Kauboji i sa 21:15, a onda Srbija pravi seriju od 4-0.



Ipak, Hrvati su prednost sačuvali, te na kraju slavili sa 24:21.



Bila je to treća pobjeda Hrvata na prvenstvu, te tako dominantno prolaze u naredni krug, a Srbija se s tri poraza oprašta od takmičenja. Iz grupe A je dalje prošla i Bjelorusija.



Duvnjak i Stepančić su postigli po 5 golova.



Španija je sa laganih 36:25 savladala Nizozemsku i također potvrdila prolazak dalje, dok su Danska i Mađarska remizirale s 24:24.



Tako su se Danci nakon poraza u prvom kolu od Islanda doveli u jako tešku situaciju, te je upitan prolazak dalje.



Za Dansku je šest golova postigao Bramming, dok je sjajnu utakmicu odigrao Balogh u dresu Mađarske, koji je pogađao sedam puta.



Sada je Dancima potrebna pobjeda protiv Rusije od 2 razlike, te trijumf Islanda nad Mađarskom…



Danska je uoči prvenstva od strane brojnih stručnjaka proglašena prvim favoritom za osvajanje naslova evropskog prvaka.



(SCsport)