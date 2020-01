U terminu od 18:15 odigrane su tri utakmice Evropskog rukumetnog prvenstva, a posebnu pažnju privlačio je duel iz grupe D, gdje je i naša reprezentacija, između Francuske i Norveške. Slavili su Norvežani sa 28:26 i tako poslali Francusku i BiH kući.

Foto: Twitter

Susret Francuske i Norveške bio je izuzetno neizvjestan i zanimljiv, a tome u prilog ide i činjenica da niko nije imao veću prednost od tri gola ni u jednom trenutku. Norvežani su otvorili meč serijom od 2:0. Dugo su čuvali prednost, koja je išla do +3, ali pred odlazak na odmor Francuzi su došli u vodstvo i na odmor se otišlo rezultatom 15:14 za Trikolore.



Francuzi su dobro počeli drugo poluvrijeme, a i oni su išli u jednom trenutku do +3. U drugom dijelu jedan period igrao se gol za gol. Sittrup-Bergerud je imao četiri odlične odbrane, a to je Norveška iskoristila i došla do tri gola prednosti, te su do kraja sigurno držali prednost i slavili na kraju sa 28:26.



Pobjedom Norveške protiv Francuske, Trikolori su se oprostili od Evropskog prvenstva, a time je i Bosna i Hercegovina također izgubila i one najminimalnije šanse. Fantastičan je bio Sagosen koji je postigao deset golova uz sedam asistencija. Joendal je dodao pet golova. Kod Francuza Fabregas je postigao osam golova, a pratio ga je Guigou sa pet pogodaka.



Austrija je došla do pobjede protiv Ukrajine sa 34:30 i tako došla na korak od plasmana u narednu fazu. U posljednjem kolu dovoljan im je bod protiv Sjeverne Makedonije, a u mnogim varijantama mogu dalje i uz poraz. Rezultat je bio u egalu skoro tokom cijele utakmice, a Austrijanci su se odlijepili u finišu susreta. Bilyk je vodio Austriju do pobjede sa deset golova, a Weber je dodao osam. U poraženoj ekipi Kozakevych je pogodio osam puta.



Slovenija je slavila protiv Švedske sa 21:19, te tako se i ona približila nokaut fazi. Također je i na ovom susretu rezultat konstantno bio u egalu, da bi u finišu Slovenci konstantno držali prednost. Dolenec je postigao sedam golova kod Slovenije, dok je kod Šveđana Gottfridsson bio najefikasniji sa pet golova.



Rezultati današnjih utakmica na EP:



Grupa B: Češka – Sjeverna Makedonija 27:25, Austrija – Ukrajina 34:30. Poredak: Austrija 4, Češka 2, Sjeverna Makedonija 2, Ukrajina 0.



Grupa D: Portugal – BiH 28:25, Francuska – Norveška 26:28. Poredak: Norveška 4, Portugal 4, Francuska 0, BiH 0.



Grupa F: Švicarska – Poljska 31:24, Švedska – Slovenija 19:21. Poredak: Slovenija 4, Švedska 2, Švicarska 2, Poljska 0.





(SCsport)