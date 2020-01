Vladimir Cupara, golman rukometne reprezentacije Srbije istakao je za Anadolu Agency (AA) da će u ponedjeljak uvečer protiv Hrvatske, bez obzira što je riječ o utakmici bez rezultatskog značaja, oba tima imati motiv da pokažu šta znaju.

Vladimir Cupara / AA

Srbija i Hrvatska su nakon dva odigrana kola grupe “A“ Evropskog prvenstva u Grazu u potpuno različitim situacijama. Srbijanci polako mogu pakovati kofere za povratak kući, a Hrvati za put u Beč i drugi krug u koji odlaze s dva boda.



"Utakmica bez rezultatskog značaja, ali nama verujem motivacija, a ni igračima Hrvatske, ne treba za taj meč. Na Evropskom smo prvenstvu, ispali smo nažalost, ali sigurno ćemo ići na pobedu“, kazao je Cupara.



Srbija je šanse za plasman u drugi krug takmičenja izgubila porazima od Bjelorusije (30:35) i Crne Gore (21:22).



"S Crnom Gorom je stvarno bio muški fajt. Na kraju, desilo se to da je Crna Gora pobedila. Protiv Belorusije svega pomalo. Malo napad, malo odbrana, malo golmani, šta da kažem? Još smo mi mlada i neiskusna ekipa. Treba nam vremena, sigurno. Budimo realni da niko od nas nije pokazao neku vanserijsku igru i falio nam je možda u nekim trenucima lider ekipe, koji bi povukao. Ali, dobro to sve dolazi s godinama, mi smo mlada ekipa, smena generacija je ostavila veliki utisak na nas, očigledno. Treba nam vremena i to je to", ističe odlični golman mađarskog Veszprema u kojem je saigrač sa starosjediocem i bh. reprezentativcem Mirsadom Terzićem.



Cupara kaže da tokom Evropskog prvenstva nisu bili u kontaktu, kako ne bi remetili jedni druge, ali da kada je u klubu upravo s Terzićem provodi najviše vremena.



"Ne želim da ga diram, neka se skoncentriše na utakmicu. Biće im sigurno jako teško, pošto je Portugal pobedio Francusku. Ali, želim im puno sreće, uvek sam na strani balkanskih ekipa i da što dalje doguramo jer je to dobro za nas", iskreno je poručio Cupara.



Vanja Ilić, lijevo krilo reprezentacije Srbije veli da igračima nije bitno ko je protivnik Hrvatska, Crna Gora ili neko treći, kao ni da li ima rezultatski značaj ili ne.



"Svaka utakmica je za nas najvažnija i u svaku utakmicu idemo maksimalno skoncentrisani da pobedimo. Nažalost, ovaj drugi poraz nas je koštao eliminacije s Evropskog prvenstva, što iskreno mislim da nije prava slika ove naše generacije. Znamo za bolje, možemo bolje, samo možda nam je sreća okrenula leđa na ovom takmičenju. Nadam se da ćemo imati više sreće u budućnosti", rekao je Ilić.



On smatra da je u duelu protiv Belorusije presudilo to što su promašili previše zicera, dok su u drugoj bili blizu pobjede.



"U drugoj utakmici imali smo rezultat, imali smo kontrolu tokom celog meča, čak smo u jednom trenutku imali tri gola prednosti. To smo morali da iskoristimo bolje, da povećamo prednost. Mi smo nekako euforično tu ušli, možda malo bez glave. Uspeli smo da vratimo ekipu Crne Gore u igru, što su oni uspeli da preokrenu, da iskoriste i uz par iskusnih igrača da održe to do kraja utakmice i na kraju pobedili. Čestitao bih im još jednom na pobedi i poželeo sreću", kazao je Ilić i dodao:



"Mislim da ne treba trošiti previše reči o reprezentaciji Hrvatske jer već godinama unazad uvek idu na medalju. Pokazali smo u Beogradu i u Hrvatskoj da možemo da se nosimo s njima. Mislim da znamo kako igrati s njima. Utakmica je bez nekog značaja, ali, naravno, u pitanju je ugled i mi ćemo ići maksimalno ozbiljno u tu utakmicu, kao što će i oni, siguran sam. Mislim da će to, pre svega, biti jedna lepa utakmica za sve gledaoce u hali i pored malih ekrana."



Utakmica trećeg kola grupe "A" između Srbije i Hrvatske igraće se u ponedjeljak uvečer u dvorani Stadthalle u Grazu sa početkom u 20.30 sati.





(AA)