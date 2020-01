Rukometna reprezentacija Srbije poražena je jučer od Crne Gore u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva rezultatom 22:21.

Nenad Peruničić / 24sata.info

Selektor rukometaša Srbije rekao je dan nakon utakmice kako su poraz i ispadanje s Eura jako teško pali njegovim igračima.



"Poraz je jako teško pao svima. Cijelu noć sam izlazio po hodnicima da ih smirujem. Nisu mogli da spavaju. Jako emotivno su doživjeli i to nema veze sa rivalitetom Srbije i Crne Gore, već važnosti utakmice za plasman na ovom prvenstvu. Ove momke nije baš briga kada izgube. Proživljavaju kao i ja poraze", rekao je Peruničić, javlja Sport Klub i dodao:



"Uvijek pokušavam najpozitivnije moguće, da nedostatak kvaliteta nadomjestimo karakterom. Ne mislim da je Crna Gora kvalitetnija od nas, i dalje smatram da smo bolji kao tim, ali promašiili smo zicere koje nismo smjeli", istaknuo je Peruničić.



Srbija će na oproštaju od Evropskog prvenstva igrati protiv reprezentacije Hrvatske.



"Mi predstavljamo svoju zemlju i moramo do kraja da igramo na najpošteniji mogući način. To je njihova obaveza kao reprezentativaca. U odnosu na protivnika biramo i igrače. Probat ću da ih dignem da protiv Hrvatske odigramo najbolje što možemo", istaknuo je Peruničić.





(24sata.info)