Selektor Zmajeva Bilal Šuman teško je pronalazio riječi nakon poraza od Portugala (24:27).

Foto: 24sata.info

Vidno razočaran, prvi stručnjak našeg nacionalnog tima je istakao:



“Imam osjećaj da smo sami sebe pobijedili. Počeli smo dobro to drugo poluvrijeme, imali šansu da se odvojimo na veću razliku… U napadu te greške koje smo pravili, to nas je koštalo. Imali smo osjećaj da smo bili pravo blizu bili, ali očito smo pogriješili. Sami sebe smo pobijedili…”



Pojasnio je i plan našeg tima, koji ipak nije dobro realizovan u samom meču:



“Na igrača više smo poklanjali loptu. S tom igrom sedam na šest, bez golmana, bila je namjera da bacamo pasove s bekova na krila, ali završavalo je na pivotu. U prvom poluvremenu je to dobro funkcionisalo,… Ali opet govorim da smo u drugom imali tu šansu da se odvojimo”.





(24sata.info)