Golmani rukometne reprezentacije BiH Benajmin Burić i Nebojša Grahovac nakon poraza od Portugala u meču 2. kola grupne faze Evrospkog prvenstva bili su jako razočarani, posebno iz razloga što je naš tim naivno gubio lopte u ključnim trenucima.

Burić je rekao da smo u prvih 45 minuta igrali sjajno, ali da je u tom trenutku došlo do pada koncentracije te da je to jedini segment igre u kojem je naš tim zakazao.



"Mislim da je ovo bila identična utakmica kao protiv Katara u Poreču. Igrali smo 45 minuta vrhunski, a nakon toga smo počeli praviti početničke greške i dodavali smo loptu direktno njima u ruke. U jednoj minuti su nam napravili seriju od 4:0, a to je jedini segment koji nismo ispunili danas. Naša igra 7 na 6 je rezultirala tim da smo izgubili", kazao je Burić, prenosi Klix.ba.



Drugi golman Nebojša Grahovac rekao je da naš tim nije imao discipline u igri u ključnim trenucima.



"Bili smo nedisciplinovani, prvi ja pa svi ostali. To je ono što nas odvaja od samog vrha. U jednom momentu smo vodili dva razlike, ali nismo imali discipline u nekim momentima. Velike reprezentacije to kažnjavaju", rekao je Grahovac.



Naredni meč naš tim igra za dva dana protiv Francuske.





