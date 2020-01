Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine učinit će sve da ostvari pobjedu nad selekcijom Portugala i dođe do prvih bodova na Evropskom prvenstvu, izjavio je selektor bh. tima Bilal Šuman.

Foto: Fena

Nakon poraza u prvom susretu protiv domaćina Norveške, selekciju BiH u nedjelju očekuje još jedan težak susret protiv ekipe koja je u prvom kolu slavila pobjedu nad favoritom Francuskom.



Šuman ističe da za njega to ne predstavlja senzaciju s obzirom na posljednje rezultate te reprezentacije. Iako očekuje težak meč, vjeruje da njegovi igrači mogu do dobrog rezultata.



- Radi se o jednoj ekipi koja je sama sebi otvorila put ka drugom krugu. No, i mi imamo ambicije, nemamo šta da izgubimo, izaći ćemo na teren i uraditi one stvari koje dogovorimo danas. Želimo da iskažemo borbenost za koju mislim da nam ne nedostaje. Možda želimo previše, prvi smo put na EP-u i znam da postoji ogromna želja da to izgleda što bolje, ali mi smo u grupi s protivnicima s ogromnim kvalitetom. Imamo šansu da napravimo nešto odlično, to bi bilo pobjeda tako da bi se situaciju u grupi okrenula totalno. Ako dođemo do pobjede sve bi bilo otvoreno - istakao je Šuman.



- Mi ćemo sve uraditi da odigramo odlično, naravno, idemo na pobjedu. Mislim da će to biti jedno taktičko nadmudrivanje - dodao je.



Osvrnuo se i na utakmicu protiv Norveške, ističući da su ključni razlozi poraza tehničke greške i loša igra s igračem više.



- Imali smo devet napada s igračem više a dali smo samo dva gola i napravili pet tehničkih grešaka od kojih su četiri rezultirale njihovom kontrom. Od devet napada postići dva gola je neprihvatljivo na ovom nivou i mislim da tu leže uzroci našeg poraza - zaključio je selektor bh. tima.



Susret između BiH i Portugala igra se u nedjelju od 16 sati, također u Trondheimu.



(FENA)