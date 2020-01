Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Trondheimu je poražena od domaće selekcije Norveške sa 32:26 (17:12), u 1. kolu Evropskog prvenstva, koje se pored ove zamlje još igra u Austriji i Švedskoj.

Bilal Šuman / 24sata.info

Selektor reprezentacije Bilal Šuman nakon susreta izjavio je da naš tim dobro igrao do 20. minute i rezultata 9:9.



- Igrali smo protiv ekipe koja može da trči najbrži rukomet na svijetu. To smo osjetili na svojoj koži, naročito u prvom poluvremenu. Odbrana je trebala da bude na višem nivou. Momci su se borili, željeli, htjeli, međutim mogli smo da vidimo šta znači tehnička greška. Jedna njihova kontra značila je jedna njihov lagani gol, a mi kasnije u napadu morali smo mnogo da se trošimo i radimo da bismo došli do prilike da postignemo gol. Mislim da je to bila ta razlika između nas i njih. Bili su mnogo efikasniji od nas u tom segmentu igre - kazao je Šuman.



U preostala dva susreta grupne faze takmičenja rukometaši BiH 12. januara sastaju se s Portugalom (16.00 sati), a 14. januara igraju sa Francuskom (18.15).



(FENA)