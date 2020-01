Bosna i Hercegovina je u Trondhajmu debitovala na Evropskom prvenstvu, a reprezentacija Norveške je jednostavno bila prejaka za Zmajeve, koji su poraženi sa 32:26.

Nikola Prce / 24sata.info

Nakon utakmice je svoj komentar dao Nikola Prce.



“Sigurno je da je moglo bolje. Mi znamo da je puno bolje, da se borimo do egala do kraja. Imali smo par trenutaka dekoncentracije, no to je takva ekipa koja nam ne dopusti”, rekao je Prce na početku te dodao:



“Nećemo pognuti glave, znamo da možemo. Porutgal je jako dobra reprezentacija. “



Istakao je i kako je drugo poluvrijeme bilo slabije, ali da je i u prvom poluvremenu bilo perioda u kojim su naši momci griješili.



“Mislim da smo i u prvom poluvremeni imali momenata u kojima smo griješili. Znali smo da je svaka greška njihov gol. To je vrhunska ekipa, koja je bolja od nas, no postojala je nada i mislim da smo mogli bolje.”



Za kraj je optimistično najavio narednu utakmicu protiv Portugala.



“Portugal je ekipa koja nam više leži. Možemo i izgubiti i pobijediti, ali mislim da možemo bolje. Igrali smo sa njima, idemo se boriti i prva utakmica nam je pokazala. Mi u dubini duše znamo da smo nešto mogli danas uraditi više”, rekao je Prce.



Portugal i BiH se sasstaju u nedjelju od 16 sati.



(SCsport)