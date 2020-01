Norveška je u Trondhajmu bila bolja od "Zmajeva" i slavila rezultatom 32:26.



Nakon odličnog starta, reprezentacija BiH igrala je sve slabije, pa je na poluvremenu imala zaostatak od pet pogodaka. Prvo poluvrijeme je završilo rezultatom 17:12.



Najbolji dojam u selekciji BiH ostavili su Nikola Prce i golman Benjamin Burić.

Watch the Game Highlights from Norway vs. Bosina Herzegovina, 01/10/2020 pic.twitter.com/kBucz5xIG6