Lino Červar, selektor rukometne reprezentacije Hrvatske nakon večerašnje pobjede nad Crnom Gorom kazao je da je zadovoljan igrom svojih izabranika u drugom poluvremenu susreta, koji je okončan rezultatom 27:21 (12:13).

Lino Červar / 24sata.info

“Naš ulazak u utakmicu bio je loš. Nismo igrali dobru odbranu, ali je i Crna Gora igrala jako dobro u napadu i pronalazila solucije na koje nismo imali odgovor. Naš napad je također igrao loše. U drugom dijelu smo igrali dobro. Bili smo veoma čvrsti i napad je imao veoma dobra rješenja, pa mislim da smo zaslužili da pobijedimo. No, nadam se da ćemo u narednoj utakmici igrati bolje. Čestitam Crnoj Gori na odličnoj utakmici“, kazao je Červar i dodao da je ključni momenat bio kada je na otvaranju drugog poluvremena Domagoj Duvnjak zaigrao na “prednjem“ u odbrani 5-1.



Sa kolegom se složio i crnogorski selektor Zoran Roganović, koji je bio tužan zbog poraza, ali ponosan na tim koji je u pojedinim trenucima odlično parirao favorizovanom protivniku.



“U prvom poluvremenu smo imali prilično dobru odbranu i pronalazili dobra rješenja u napadu. Nadali smo se da možemo u istom ritmu nastaviti u drugom dijelu. No, Hrvatska je pokazala da je jedna od najboljih ekipa na svijetu. Imali smo problema sa njihovom 5-1 odbranom. Neka isključena su zakomplikovala situaciju za nas. Oni su iskoristili nekoliko kontri i bilo je teško vratiti se. Sada smo fokusirani na sljedeću utakmicu. Moramo uzeti dobre stvari iz ove i nadati se da ćemo biti bolji u sljedećem duelu“, rekao je Roganović.



Upravo duel drugog kola između Crne Gore i Srbije može odrediti sudbinu oba tima, jer su na startu i jedni i drugi upisali poraze.



“Ušli smo u turnir isto kao i Srbija. I oni dolaze sa porazom sličnim, kao i mi, tako da će to biti jako interesantan duel. Jedna jako velika borba i siguran sam da će taj duel odlučivati o puno toga. Poslije te utakmice znaće se puno toga ko će imati šanse za prolaz i ko ide kući“, naglasio je Roganović.



Marino Marić, pivot hrvatskog tima bio je sretan zbog trijumfa na otvaranju turnira, ali ne pretjerano i igrom u prvom dijelu.



“Crna Gora je igrala jako dobru utakmicu u prvom poluvremenu. Nismo funkcionisali u odbrani, a u nastavku smo to počeli raditi sa isturenim Duvnjakom. Došli smo do lakih golova i riješili utakmicu. Bila je ovo jako teška utakmica za nas i zahvalio bih navijačima na sjajnoj atmosferi“, rekao je Marić.



Nebojša Simić, golman Crne Gore imao je solidno izdanje na golu sa osam odbrana, ali to nije bilo dovoljno za bolji rezultat.



“Mislim da je Duvnjak igrao sjajno i u odbrani i u napadu. Pokazao je individualni kvalitet, koji je doveo do naših loših rješenja u napadu i lakih golova za Hrvate. Želim sve najbolje Hrvatskoj u nastavku takmičenja. Ukoliko ne budemo u drugom krugu, onda ću navijati za njih“, istakao je Simić.



U drugom kolu 11. januara Hrvatska se sastaje sa Bjelorusijom od 16, a Crna Gora sa Srbijom od 18.15 sati.





(AA)