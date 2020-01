Nenad Peruničić, selektor rukometne reprezentacije Srbije nakon teškog poraza od Bjelorusije na otvaranju Evropskog prvenstva u Grazu istakao je da je njegov tim igrao kukavički, te da za takav nastup on preuzima odgovornost.

Naime, Bjelorusi su u prvom kolu grupe “A“ EURO 2020 dominantnom igrom savladali Srbijance rezultatom 35:30, te upisali jako važno pobjedu.



“Nedostaju riječi za ovakav poraz. Više boli način na koji smo izgubili, nego ovih pet razlike. Vjerovao sam da smo dobro pripremljeni za protivnika, koji je kompletan u svakom smislu. Onda smo u samoj utakmici, pogotovo u drugom poluvremenu, odstupili od mnogo stvari o kojima smo govorili da moramo biti stabilni“, kazao je na početku Peruničić.



Naglasio je da sve ono na čemu su radili i na šta su bili fokusirani u posljednjih godinu i po dana, a to je čvrsta odbrana ne znači ništa kada u tri vezane utakmice, dvije prijateljske i jednoj takmičarskoj, primite 111 golova.



“Odbrana je stvar želje, karaktera, samopouzdanja, stabilnosti, koja treba napadu da da bolju energiju. Reći ću da smo odigrali kukavički. Nismo bili tim, nismo vjerovali u povratak, nismo pokazali stav šta mi zaista želimo. Tako da jedan ovakav protivnik sa ovakvim velikim trenerom je rutinski završio utakmicu. Preuzimam punu odgovornost, očigledno je da nisam dovoljno spremio ekipu, prije svega psihički“, naglasio je srbijanski selektor.



Srbiju već 11. januara očekuje novi duel u grupi “A“, a rival će biti Crna Gora. Prema Peruničićevim riječima sada je važno učiniti sve da se tim psihički vrati, a to će biti izuzeto teško.



Istog mišljenja je i Stefan Vujić, koji je kazao i da je Bjelorusija večeras bila bolja u svakom segmentu rukometne igre.



“Ovo nam se ponavlja. U utakmici smo, borimo se, ali mentalno padnemo. Nadam se da ćemo to promijeniti u budućnosti. Nije riječ o taktici, samo o glavi. Razmišljamo o sljedećoj utakmici i jedva je čekamo. Mentalna snaga je sve, koliko brzo ćemo zaboraviti poraz i pripremiti se za sljedeću utakmicu. Sve je do nas, ne može selektor ući u teren, mada i bi. Na nama je sve, niko nam ne može pomoći, sami sebi moramo pomoći“, rekao je Vujić.



Artsem Karalek, sjajni pivot Bjelorusa bio je nerješiva enigma za Srbijance. Postigao je devet golova, a uz to je odradio i dosta važan posao u odbrani.



“Odigrali smo dobru prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu Pobijedili smo, ali naša odbrana bi trebala biti bolja. Igrali smo je dobro 40-45 minuta i pobijedili, ali za sljedeću utakmicu trebaćemo dobru odbranu svih 60 minuta da bi slavili“, pojasnio je Karalek.



Naredni duel Bjelorusiju čeka 11. januara protiv Hrvatske sa početkom u 16 sati. Nakon tog duela od 18.15 sati na parket dvorane Stadthalle u Grazu izaći će Srbija i Crna Gora.





