Rukometaši Hrvatske upisali su pobjedu na otvaranju Europskog prvenstva svladavši u susretu 1. kola skupine A Crnu Goru rezultatom 27:21 (12:13).

Foto: AA

Crnogorci su odlično odigrali prvih 30 minuta te su na odmor otišli s prednošću 13:12. Ipak, u nastavku je Hrvatska zaigrala puno bolje, izabranici Line Červara ograničili su Crnu Goru na samo 8 golova u drugom poluvremenu te su na kraju došli do zaslužene pobjede.



Luka Cindrić sa šest pogodaka predvodio je Hrvatsku do pobjede, dok je u redovima Crne Gore isti učinak imao Nemanja Grbović.



Ranije u četvrtak u skupini A Bjelorusija je bila bolja od Srbije 35:30 (16:15).



U skupini C Španjolska je nadigrala Latviju 33:22 (14:11), a Njemačka Nizozemsku 34:23 (15:13).



Reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj premijerni nastup na Europskom prvenstvu imat će u petak, a protivnik izabranicima Bilala Šumana bit će domaćin Norveška. Utakmica počinje u 20:30 sati.





(FENA)